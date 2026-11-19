El abogado Juan Carlos Castillo, representante de Carlos Pérez, condenado por el femicidio de María Tacsan, habría intentado frenar la publicación de un reportaje especial que Noticias Repretel prepara sobre el crimen y que está previsto para este domingo.

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La denuncia fue realizada por Randall Rivera, director de Noticias Repretel, quien afirmó que este jueves el medio recibió numerosas solicitudes y advertencias del defensor para que no divulgue el trabajo periodístico titulado “La Historia Completa”.

En 3 puntos El abogado Juan Carlos Castillo, representante de Carlos Pérez, condenado por el femicidio de María Tacsan. La denuncia fue realizada por Randall Rivera, director de Noticias Repretel, quien afirmó que este jueves el medio recibió numerosas solicitudes y advertencias del defensor para que no divulgue el trabajo periodístico titulado “La Historia… “Sostenemos nuestro compromiso por contarle a Costa Rica las historias completa de los hechos noticiosos”, concluyó.

Según Rivera, el abogado sostiene que su cliente es inocente y considera que el reportaje no debería salir al aire. Sin embargo, el director del noticiero aseguró que la producción se fundamenta en hechos y en una sentencia judicial que ya está en firme.

“Le he referido al abogado, que Noticias Repretel no permitirá censura previa y que nuestro trabajado se basa en una sentencia en firme”, manifestó Rivera.

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El director también indicó que el medio ofreció a Castillo un espacio para dar su versión de los hechos e incluir su posición en el reportaje. No obstante, aseguró que las solicitudes del abogado se han concentrado en evitar que la historia sea publicada.

“Él insiste en que cree que su defendido es inocente. Por supuesto que nuestro trabajo no se basa en suposiciones, sino en hechos, una sentencia por ejemplo”, señaló.

Repretel mantiene la publicación del especial

Rivera reiteró que Noticias Repretel no aceptará que se impida la difusión del reportaje antes de su emisión y defendió el derecho del medio a informar sobre un caso que cuenta con una resolución judicial firme.

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El especial está anunciado para este domingo y abordará el femicidio de María Tacsan, por el cual Carlos Pérez fue condenado.

“Le ofrecimos además una entrevista para el reportaje, pero en lo que insisten es en que no contemos la historia”, agregó el director.

Finalmente, Rivera sostuvo que el noticiero mantiene su compromiso de presentar a la audiencia una reconstrucción amplia de los acontecimientos.

“Sostenemos nuestro compromiso por contarle a Costa Rica las historias completa de los hechos noticiosos”, concluyó.