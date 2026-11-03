Fotos exhiben a sicario relacionado con violento asesinato de joven

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos y Parrita solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita identificar a la persona sospechosa de participar en un homicidio ocurrido el 16 de febrero de 2026, en el sector de La Inmaculada, en Quepos, Puntarenas. La víctima fue identificada como un hombre de 19 años, de apellido Alfaro.

Según la información recopilada durante la investigación, ese día, aproximadamente a las 5:00 p.m., el joven se encontraba en vía pública, cerca de la plaza de fútbol de la localidad, donde conversaba con varias personas.

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En 3 puntos Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos y Parrita solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita identificar a la persona sospechosa… Según la información recopilada durante la investigación, ese día, aproximadamente a las 5:00 p.m., el joven se encontraba en vía pública, cerca de la plaza de fútbol de la localidad, donde conversaba con varias personas. Cualquier persona que tenga información que permita identificar a este sujeto o aportar datos relevantes para la investigación, puede comunicarla de forma confidencial y gratuita a la línea 800-8000-OIJ.

Minutos después, supuestamente, habría llegado al lugar un sujeto que viajaba en una motocicleta. El individuo descendió de la misma y presuntamente, realizó varias detonaciones con arma de fuego contra la víctima. Posteriormente, abordó nuevamente la motocicleta y huyó por las calles internas de La Inmaculada.

Como parte de las diligencias de investigación, los agentes judiciales realizaron labores de rastreo y análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad, con las cuales lograron establecer la ruta que habría seguido el sospechoso. Los registros analizados permitieron determinar que el sujeto ingresó al sector de La Inmaculada, donde se le perdió el rastro, sin que se observara su salida de la localidad.

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De acuerdo con la información recabada, el sospechoso es un hombre de contextura delgada y tez trigueña clara. Al momento de los hechos, vestía una camiseta gris de manga larga con gorro, pantalón camuflado y portaba tenis negras. Además, se desplazaba en una motocicleta de color rojo, con manivela amarilla, careta negra y guardabarros delantero negro.

Cualquier persona que tenga información que permita identificar a este sujeto o aportar datos relevantes para la investigación, puede comunicarla de forma confidencial y gratuita a la línea 800-8000-OIJ. Toda información puede ser fundamental para esclarecer este caso.