Capturan hombre que retiraba mercadería comprada con miles de colones obtenidos de millonarias estafas

Un hombre de apellido Villalobos, de 30 años, fue detenido la mañana de este martes durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una vivienda ubicada en Barva de Heredia. El sujeto figura como sospechoso del delito de estafa informática.

La investigación se relaciona con tres eventos ocurridos entre enero y mayo de 2026, en los que las víctimas habrían recibido llamadas telefónicas de personas que se hicieron pasar por funcionarios municipales y de otras instituciones.

Publicidad

Según la información preliminar del OIJ, mediante engaños los sospechosos les solicitaban datos personales con el supuesto propósito de realizar trámites o actualizar información. De esa manera, aparentemente lograban obtener los datos bancarios de las víctimas para utilizarlos en compras fraudulentas.

En 3 puntos Un hombre de apellido Villalobos, de 30 años, fue detenido la mañana de este martes durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una vivienda ubicada en Barva de Heredia. La investigación se relaciona con tres eventos ocurridos entre enero y mayo de 2026, en los que las víctimas habrían recibido llamadas telefónicas de personas que se hicieron pasar por funcionarios municipales y de otras instituciones. El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

Las adquisiciones se habrían realizado en diferentes comercios, tanto por medio de plataformas en línea como mediante billeteras electrónicas.

Investigan perjuicio superior a ₡10 millones

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

A partir de las denuncias recibidas, los agentes de la Sección Especializada contra el Fraude Informático desarrollaron varias diligencias de investigación que permitieron identificar a Villalobos como sospechoso de participar en las operaciones.

De acuerdo con las pesquisas, aparentemente el hombre se encargaba de retirar personalmente la mercadería adquirida mediante las compras fraudulentas. También habría gestionado registros en línea y facturaciones en algunos de los establecimientos comerciales.

El perjuicio económico de los tres casos investigados asciende a ₡10.394.139, según detalló el OIJ.

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron teléfonos celulares, computadoras, pantallas, documentación y facturas que estarían relacionadas con las compras bajo investigación, además de otros elementos considerados importantes para el caso.

El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.