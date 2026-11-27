Menos de 24 horas después de su captura con fines de extradición a Estados Unidos, las autoridades judiciales allanan la vivienda de Erick Barrantes Villalobos, conocido con el alias de “Caballos”.

La diligencia se desarrolla la mañana de este viernes en el cantón de Grecia, Alajuela, bajo la dirección del propio fiscal general de la República, Carlo Díaz, con la participación de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Barrantes Villalobos es conocido en esa comunidad por dedicarse a la crianza de caballos y a la comercialización de vehículos de alta gama.

En 3 puntos Menos de 24 horas después de su captura con fines de extradición a Estados Unidos, las autoridades judiciales allanan la vivienda de Erick Barrantes Villalobos, conocido con el alias de “Caballos”. La diligencia se desarrolla la mañana de este viernes en el cantón de Grecia, Alajuela, bajo la dirección del propio fiscal general de la República, Carlo Díaz, con la participación de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El allanamiento se mantiene en desarrollo y, de momento, las autoridades no han informado sobre los resultados de la diligencia.

El costarricense es requerido por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por presuntos vínculos con el tráfico internacional de cocaína.

Se trata del mismo tribunal que solicitó la extradición del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

Aunque Barrantes Villalobos enfrenta un proceso de extradición, el allanamiento de este viernes responde a una investigación penal que desarrolla el Ministerio Público en territorio costarricense.

Durante su captura, las autoridades judiciales también decomisaron dinero en efectivo, principalmente en dólares estadounidenses.

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El fiscal general destacó que la detención del empresario es resultado del trabajo coordinado entre las autoridades costarricenses y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Díaz también confirmó que el país continúa avanzando en una segunda fase de extradiciones, como parte de los esfuerzos contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

El allanamiento se mantiene en desarrollo y, de momento, las autoridades no han informado sobre los resultados de la diligencia.

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