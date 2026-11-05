Estudiantes reciben cinco puntos extra en resultados de pruebas estandarizadas

El Ministerio de Educación Pública (MEP) aplicó un ajuste de cinco puntos en los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas de los colegios técnicos, luego de analizar el desempeño de los estudiantes y las condiciones que enfrentaron durante su trayectoria educativa.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, explicó que la decisión responde a criterios técnicos, educativos y de equidad, debido a las interrupciones que experimentó esta generación durante años fundamentales de su formación.

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Según el jerarca, los estudiantes enfrentaron las huelgas de 2018 y 2019 cuando cursaban etapas importantes de la educación primaria. Posteriormente, tuvieron que afrontar la suspensión de las clases presenciales por más de dos años debido a la pandemia de COVID-19 y la implementación de la educación a distancia.

Sánchez indicó que estas circunstancias afectaron la consolidación de aprendizajes esenciales y obligaron a docentes y estudiantes a realizar esfuerzos adicionales para recuperar los conocimientos.

En 3 puntos El Ministerio de Educación Pública (MEP) aplicó un ajuste de cinco puntos en los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas de los colegios técnicos. El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, explicó que la decisión responde a criterios técnicos, educativos y de equidad, debido a las interrupciones que experimentó esta generación durante años fundamentales de su formación. Los resultados de las pruebas de primaria se publicarán el 16 de noviembre, mientras que los correspondientes a secundaria académica se darán a conocer el 23 de noviembre.

“Este año nuestros estudiantes enfrentaron una evaluación nueva y más completa. Pruebas independientes para cada asignatura, con más preguntas y una mayor cobertura de lo aprendido”, señaló el ministro.

El funcionario defendió la solidez y confiabilidad técnica de las pruebas, pero insistió en que los resultados también deben interpretarse tomando en cuenta las condiciones educativas que enfrentó esta población estudiantil.

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El ministro mencionó que existen señales positivas en las pruebas internacionales PISA, en las que Costa Rica logró detener la caída en lectura y matemáticas y registrar una mejoría en ciencias.

“Después de analizar los resultados de forma integral, evaluar diferentes escenarios y considerar la trayectoria de esta generación, tomamos una decisión para este año sustentada en criterios técnicos, educativos y de equidad. El ajuste de los cinco puntos en los resultados”, afirmó Sánchez.

El jerarca aclaró que las calificaciones originales se conservan, pese a la aplicación de los cinco puntos adicionales, y aseguró que la medida también busca reconocer el esfuerzo de los estudiantes.

Estudiantes pueden solicitar revisión de las pruebas

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El MEP recordó que los estudiantes y sus familias tienen derecho a solicitar una revisión de los resultados si consideran que existe alguna inconformidad con una pregunta, la aplicación de la prueba o la calificación obtenida.

De acuerdo con Sánchez, los recursos de revocatoria pueden presentarse desde este martes y hasta este jueves.

“Nuestros equipos técnicos tienen la obligación de analizarlo y responder. Esto es completamente normal, forma parte de un proceso transparente y respetuoso de los derechos de cada estudiante”, manifestó.

El ministro también indicó que las pruebas de primaria y secundaria académica, tanto diurna como nocturna, tendrán los ajustes que correspondan.

Estas modificaciones se definirán y comunicarán una vez que se hayan analizado y publicado los resultados, con el propósito de garantizar un tratamiento equitativo para toda la población estudiantil.

Los resultados de las pruebas de primaria se publicarán el 16 de noviembre, mientras que los correspondientes a secundaria académica se darán a conocer el 23 de noviembre.