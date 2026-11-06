¡Atención en el Valle Central! Aguaceros, tormentas eléctricas y neblina amenazan la tarde y noche de este viernes

Las personas que viven o trabajan en el Valle Central deberán prepararse para una tarde y noche lluviosas este viernes 6 de noviembre, debido a la influencia de un sistema de baja presión que afecta las condiciones del tiempo en Costa Rica.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se esperan lluvias y aguaceros aislados en distintos sectores de San José, Cartago, Heredia y Alajuela, con posibilidad de que las precipitaciones se prolonguen hasta las primeras horas de la noche.

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Uno de los factores que podría complicar el tránsito vehicular será la formación de bancos de neblina, especialmente en zonas montañosas y carreteras donde la visibilidad suele reducirse considerablemente durante las lluvias.

En 3 puntos Las personas que viven o trabajan en el Valle Central deberán prepararse para una tarde y noche lluviosas este viernes 6 de noviembre, debido a la influencia de un sistema de baja presión que afecta las condiciones del tiempo en Costa Rica. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se esperan lluvias y aguaceros aislados en distintos sectores de San José, Cartago, Heredia y Alajuela. La recomendación para quienes viven en el Valle Central es clara: no confiarse de los momentos sin lluvia, llevar paraguas o impermeable y tomar precauciones antes de salir, especialmente durante la tarde y noche.

El fenómeno meteorológico está relacionado con un sistema de baja presión ubicado cerca de la costa del Pacífico de América Central, asociado a la Zona de Convergencia Intertropical.

Esta condición favorece el ingreso constante de humedad y la formación de nubosidad, lo que incrementa la posibilidad de precipitaciones en distintas regiones del territorio nacional.

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El panorama lluvioso podría mantenerse durante el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, debido a la persistencia de las condiciones atmosféricas inestables.

Aunque el Pacífico norte figura entre las regiones con mayor posibilidad de lluvias, el Valle Central también podría experimentar episodios de precipitaciones, principalmente durante las tardes.

Por esta razón, quienes tengan actividades al aire libre, viajes familiares o desplazamientos durante el fin de semana deberán mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico.

Las lluvias previstas para la tarde de este viernes podrían coincidir con el horario de salida de muchas personas de sus centros de trabajo, lo que obliga a extremar las medidas de precaución.

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Las autoridades recomiendan reducir la velocidad al conducir bajo la lluvia, mantener una distancia prudente entre vehículos y prestar especial atención a las carreteras donde pueda presentarse neblina.

También se aconseja evitar cruzar calles o sectores inundados y mantenerse atentos a posibles crecidas de ríos y quebradas.

El IMN continuará vigilando el comportamiento del sistema de baja presión, cuya evolución determinará las condiciones meteorológicas durante el fin de semana.

La recomendación para quienes viven en el Valle Central es clara: no confiarse de los momentos sin lluvia, llevar paraguas o impermeable y tomar precauciones antes de salir, especialmente durante la tarde y noche.