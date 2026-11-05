Elías Alvarado acude ante la ley en Estados Unidos y denuncia intimidaciones por cobertura periodística de elecciones

El periodista de Teletica en Estados Unidos, Elías Alvarado, informó que presentó una denuncia formal ante las autoridades policiales luego de recibir un mensaje que consideró intimidante, después de su cobertura de las elecciones en ese país.

A través de una publicación, el comunicador relató que vivió una noche de sentimientos difíciles de explicar, entre ellos vulnerabilidad, frustración y ansiedad, debido a que el mensaje recibido involucraba a su familia e incluso el lugar donde reside.

Publicidad

“No es fácil sentir que alguien intenta intimidarte, y mucho menos cuando involucra a tu familia y hasta el lugar donde vivís”, expresó Alvarado.

En 3 puntos El periodista de Teletica en Estados Unidos, Elías Alvarado, informó que presentó una denuncia formal ante las autoridades policiales luego de recibir un mensaje que consideró intimidante. A través de una publicación, el comunicador relató que vivió una noche de sentimientos difíciles de explicar, entre ellos vulnerabilidad, frustración y ansiedad. “Porque informar nunca debería ser motivo para sentir miedo”, concluyó.

El periodista explicó que decidió acudir a la Policía y presentar la denuncia correspondiente, pues considera que este tipo de situaciones no deben dejarse pasar.

Aunque señaló que no necesariamente se trata de determinar si el mensaje constituye una amenaza, enfatizó en la preocupación que le generó sentir que alguien intentaba atemorizarlo utilizando a sus seres queridos.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Alvarado también se refirió a los comentarios sobre su estatus migratorio y aclaró que se trata de un asunto personal que, según indicó, únicamente compete a su abogado y a él.

“Mi estatus migratorio es un asunto personal que solo nos compete a mi abogado y a mí. No tengo por qué dar explicaciones sobre mi situación migratoria a quienes pretenden utilizarla para intimidarme”, manifestó.

El comunicador reconoció que, como periodista, está expuesto a las críticas por su trabajo y dijo entender que no todas las personas tienen que estar de acuerdo con la información que presenta. Sin embargo, marcó una diferencia entre cuestionar su labor e intentar intimidarlo mediante referencias a su familia.

Elías Alvarado indicó que seguirá las recomendaciones de la Policía y agradeció los mensajes, llamadas y muestras de solidaridad que ha recibido durante esta situación.

Publicidad

Finalmente, aseguró que se siente más tranquilo y que mantiene su compromiso de continuar con su trabajo periodístico.

“Porque informar nunca debería ser motivo para sentir miedo”, concluyó.