En medio de un ambiente cargado de tensión política y reclamos desde la barra de público, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, comparece la noche de este miércoles ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa para rendir cuentas sobre el manejo de las denuncias previas y la investigación por el asesinato del periodista Camilo Rodríguez.

Durante la audiencia, a la que asiste acompañado del fiscal adjunto Mauricio Boraschi, Díaz aseguró a los legisladores que el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantendrán abiertas todas las hipótesis sobre el homicidio ocurrido el pasado 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, incluyendo tanto los presuntos vínculos con el narcotráfico como las posibles conexiones con sectores políticos.

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En 3 puntos En medio de un ambiente cargado de tensión política y reclamos desde la barra de público, el fiscal general de la República, Carlo Díaz. Durante la audiencia, a la que asiste acompañado del fiscal adjunto Mauricio Boraschi. La comparecencia continúa en desarrollo en el Congreso, mientras los diputados agotan sus rondas de preguntas

Protección de testigos y ausencia en la escena

Uno de los ejes centrales del interrogatorio giró en torno a la seguridad del comunicador antes de su muerte. Ante consultas de los diputados Nayuribe Guadamuz y Edgardo Araya, el jerarca del Ministerio Público sostuvo que a Rodríguez se le ofreció ingresar al Programa de Protección de Víctimas y Testigos, pero este rechazó la medida. Díaz recalcó que dicho mecanismo es estrictamente voluntario, requiere una valoración técnica y que la Fiscalía carece de facultades legales para obligar a una persona a recibir escolta.

Asimismo, el fiscal general justificó su ausencia en el sitio del crimen en Heredia argumentando que las diligencias fueron asumidas por una fiscal y la fiscal adjunta de esa provincia. Contrastó ese procedimiento con su presencia en un operativo realizado en el CACCO, en Alajuela, explicando que en ese caso existía una denuncia contra el ministro Gabriel Aguilar y que, por ley, le corresponde dirigir personalmente las causas que involucran a miembros de los supremos poderes.

Choques entre diputados y pedidos de inhibición

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La sesión legislativa ha estado marcada por fuertes intercambios entre las bancadas de oposición y el oficialismo, así como por altercados en la barra de público que obligaron a llamados al orden.

Por un lado, la diputada oficialista Kattia Calvo (Partido Pueblo Soberano) solicitó al fiscal general inhibirse de liderar la investigación del homicidio, señalando que el propio Rodríguez lo había mencionado en denuncias públicas previas. Por otro lado, congresistas de oposición, entre ellos Edgardo Araya y la frenteamplista Sigrid Segura, cuestionaron la participación de legisladores oficialistas en la comisión investigadora, señalando posibles conflictos de interés y advirtiendo contra el uso político del caso.

La comparecencia continúa en desarrollo en el Congreso, mientras los diputados agotan sus rondas de preguntas

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