El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, lanzó fuertes cuestionamientos contra el fiscal general, Carlos Díaz Sánchez, luego de ser consultado sobre la investigación penal que se abrió en su contra por presunto tráfico de influencias, relacionada con el ofrecimiento de inversiones públicas para Turrúcares de Alajuela.

Durante sus declaraciones de este miércoles, Chaves rechazó haber cometido alguna irregularidad y atribuyó las actuaciones del Ministerio Público a un supuesto interés personal del jerarca judicial en perjudicarlo.

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“Lo de Carlo Díaz es una enfermedad ya, literalmente, o un odio jarocho”, manifestó el mandatario, quien también lanzó acusaciones contra el fiscal por presuntas actuaciones durante su trayectoria en el Poder Judicial.

En su intervención, Chaves mencionó supuestos vínculos con personas investigadas por narcotráfico, nombramientos y ascensos de funcionarios, así como la promoción de una expareja. Esos señalamientos fueron planteados por el presidente como argumentos para cuestionar la actuación de Díaz.

En 3 puntos El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, lanzó fuertes cuestionamientos contra el fiscal general, Carlos Díaz Sánchez. Durante sus declaraciones de este miércoles, Chaves rechazó haber cometido alguna irregularidad y atribuyó las actuaciones del Ministerio Público a un supuesto interés personal del jerarca judicial en perjudicarlo. La causa permanece bajo investigación del Ministerio Público, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con el proceso.

La Fiscalía General confirmó a Delfino.cr el pasado 16 de noviembre que abrió una causa penal contra Chaves, bajo el expediente 26-000116-0033-PE. La investigación se originó tanto en informaciones divulgadas públicamente como en una denuncia recibida por el Ministerio Público.

El caso está relacionado con un conversatorio que Chaves sostuvo el 4 de noviembre con vecinos de Turrúcares. En esa actividad, el mandatario planteó inversiones públicas cercanas a los ₡6.000 millones para la comunidad, condicionadas a que la Municipalidad de Alajuela desistiera de las acciones judiciales contra un proyecto de relleno sanitario impulsado por la empresa EBI.

La investigación busca determinar si ese ofrecimiento pudo constituir tráfico de influencias. Por ahora, se encuentra en una etapa de investigación y no implica que exista una declaración de culpabilidad.

Este miércoles, Chaves volvió a defender su intervención y argumentó que el país enfrenta el riesgo de perder ₡80.000 millones debido a actuaciones relacionadas con el proyecto que, según dijo, se remontan a 2011 y 2012.

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“Estamos arriesgando 80.000 millones de colones que podemos perder con un grado nada despreciable de probabilidad por las tortas que se jalaron en el 2011, el 2012”, afirmó.

El presidente también cuestionó que distintas comunidades y gobiernos locales se opongan a recibir residuos provenientes de otros cantones.

“La posición de todo mundo es: basura en cualquier parte menos en mi patio. Y cuando 84 cantones se comportan de esa manera, ¿qué vamos a hacer con la basura?”, expresó.

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Gobierno mantiene ofrecimiento a Turrúcares

Pese a la apertura de la causa penal, Chaves confirmó que el Gobierno no ha retirado la propuesta de inversiones para Turrúcares.

Sin embargo, reconoció que la decisión de desistir de las acciones judiciales contra el proyecto de EBI corresponde a los 11 integrantes del Concejo Municipal de Alajuela.

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El mandatario había advertido anteriormente que el ofrecimiento de recursos se retiraría cuando el Estado tuviera que desembolsar dinero para contratar la defensa jurídica en el arbitraje internacional promovido por inversionistas vinculados con la empresa.

Chaves insistió en que no modificará su posición por la investigación y volvió a cuestionar que el fiscal general impulse una causa en su contra.

“Si eso constituye tráfico de influencias, nombrar a su mujer 11, 19 veces, subirle el puesto, eso sí no es… Pero él viene detrás mío. ¿Qué hay de nuevo, pueblo de Costa Rica? Nada. ¿Me van a arrugar? ¿Me van a quebrar? ¿Me van a hacer aflojar? No, señores”, manifestó.

La causa permanece bajo investigación del Ministerio Público, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con el proceso.

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