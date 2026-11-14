¡El Fello Meza se prepara para explotar! Cartaginés agota entradas y la final centroamericana promete un ambientazo

La fiebre por la final de la Copa Centroamericana ya se apoderó de Cartago. El Club Sport Cartaginés tendrá un respaldo masivo de su afición después de que se reportara el agotamiento de las entradas disponibles para el compromiso decisivo frente a Alajuelense.

La noticia confirma la enorme expectativa que existe alrededor de una final que tiene un ingrediente especial: será un enfrentamiento entre dos representantes del fútbol costarricense por la corona regional.

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En 3 puntos La fiebre por la final de la Copa Centroamericana ya se apoderó de Cartago. La noticia confirma la enorme expectativa que existe alrededor de una final que tiene un ingrediente especial: será un enfrentamiento entre dos representantes del fútbol costarricense por la corona regional. Cartago ya respondió. Ahora le toca al equipo responder en la cancha.

Para los brumosos, esta oportunidad representa mucho más que disputar un campeonato internacional. Es la posibilidad de volver a colocar el nombre de Cartaginés en lo más alto del fútbol centroamericano y regalarle a su afición una celebración que lleva años esperando.

El respaldo de los seguidores también representa un mensaje para el equipo dirigido por Amarini Villatoro: la afición está lista para acompañar al conjunto blanquiazul en una de las citas más importantes de su historia reciente.

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Enfrente estará una Liga Deportiva Alajuelense acostumbrada a disputar finales internacionales y que también llegará con la ambición de conquistar otro título.

La mesa está servida. Cartaginés tendrá el apoyo de su gente y Alajuelense buscará imponer su experiencia. Ahora la gran pregunta es si los brumosos podrán convertir ese entusiasmo de las gradas en una noche histórica dentro del terreno de juego.

Cartago ya respondió. Ahora le toca al equipo responder en la cancha.