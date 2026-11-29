Los viajeros que intentan salir de Costa Rica por los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber, así como por los puestos fronterizos terrestres, enfrentan atrasos la mañana de este domingo 29 de noviembre debido a un problema en los sistemas informáticos del Poder Judicial.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) confirmó que la situación afecta la velocidad de los controles migratorios de salida, mientras que los trámites de ingreso al territorio nacional se mantienen sin inconvenientes.

Publicidad

La institución aclaró que sus propias plataformas funcionan correctamente. El problema se relaciona con la conexión hacia los sistemas judiciales, luego de un mantenimiento realizado durante la madrugada.

Migración reportó inicialmente la falla a las 5:55 a. m. y desde entonces mantiene comunicación con las autoridades judiciales para conocer el avance de las gestiones dirigidas a recuperar el servicio.

En 3 puntos Los viajeros que intentan salir de Costa Rica por los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber, así como por los puestos fronterizos terrestres. La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) confirmó que la situación afecta la velocidad de los controles migratorios de salida, mientras que los trámites de ingreso al territorio nacional se mantienen sin inconvenientes. Las autoridades mantienen el seguimiento del incidente para restablecer por completo la conexión y evitar que los atrasos continúen afectando a quienes deben realizar controles migratorios de salida.

Aplican controles mediante protocolos de contingencia

Mientras se normaliza la conexión, la Policía Profesional de Migración mantiene los procedimientos de seguridad nacional en los puntos de control aéreos y terrestres.

La aplicación de estos mecanismos hace que la revisión de los viajeros tome más tiempo, por lo que la DGME ordenó reforzar la capacidad de atención en las terminales y dar prioridad a los controles de las personas que salen del país.

La medida busca reducir las filas y agilizar los trámites mientras se mantiene la verificación correspondiente.

Publicidad

Poder Judicial activó contingencia desde las 6:50 a. m.

La Dirección de Tecnología del Poder Judicial explicó que el incidente se presentó en la nube donde se enlaza el servicio con la Dirección de Migración.

Según explicó, el problema fue atendido como una prioridad y se activó un procedimiento de contingencia a partir de las 6:50 a. m.

Publicidad

La institución también coordinó con la empresa responsable del servicio para recuperar su capacidad total de funcionamiento.

El Poder Judicial indicó que la contingencia genera una afectación mínima en el servicio, principalmente en la rapidez de las consultas. Además, señaló que verificó que Migración estaba realizando consultas al sistema con normalidad.

Las autoridades mantienen el seguimiento del incidente para restablecer por completo la conexión y evitar que los atrasos continúen afectando a quienes deben realizar controles migratorios de salida.

Espacio comercial Disponible para anunciante directo 728 × 90 · Espacio al pie del artículo