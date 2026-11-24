Wilder Eusse, expresidente del Municipal Liberia, todavía tiene una última carta por jugar antes de que pueda concretarse su extradición a Estados Unidos, luego de que el Tribunal Penal de Pavas avalara este martes la solicitud presentada por las autoridades norteamericanas.

Aunque la resolución representa un importante avance en el proceso judicial para que Eusse sea enviado a Norteamérica, todavía existe una posibilidad legal que podría cambiar el rumbo del caso: la presentación de un recurso de apelación.

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De acuerdo con la información confirmada por el Poder Judicial de Costa Rica, el Tribunal Penal de Pavas declaró con lugar la extradición mediante la sentencia número 542-2026, emitida a las 14:30 horas del 23 de noviembre de 2026.

En 3 puntos Wilder Eusse, expresidente del Municipal Liberia, todavía tiene una última carta por jugar antes de que pueda concretarse su extradición a Estados Unidos. Aunque la resolución representa un importante avance en el proceso judicial para que Eusse sea enviado a Norteamérica, todavía existe una posibilidad legal que podría cambiar el rumbo del caso: la presentación de un recurso de apelación. De esta manera, el próximo viernes se convierte en una fecha clave para conocer si Wilder Eusse utiliza esa última carta legal en su intento por evitar ser extraditado a Estados Unidos.

No obstante, el exdirigente deportivo todavía dispone de un plazo de tres días hábiles para impugnar la decisión. Ese periodo vence el próximo viernes, por lo que tiene tiempo para recurrir la sentencia e intentar frenar su extradición a Estados Unidos.

El propio Poder Judicial confirmó que la resolución ya fue comunicada a las partes involucradas y que el expediente se encuentra actualmente a la espera de que transcurra el plazo establecido para una eventual apelación.

“En este momento, la sentencia ya fue notificada a todas las partes y se encuentra en espera del plazo de apelación que corresponde a TRES DÍAS HÁBILES, plazo que vence el próximo viernes”, indicó la institución en un comunicado dirigido a los periodistas.

La confirmación judicial también permitió conocer el número de expediente bajo el cual se tramita el proceso: 26-000092-016-PE.

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La apelación, su última oportunidad para intentar evitar la extradición

Con el aval del Tribunal Penal de Pavas, el panorama judicial para Wilder Eusse dio un paso importante hacia su eventual entrega a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, la resolución todavía puede ser objeto de impugnación dentro del plazo establecido.

En ese sentido, la apelación representa la última oportunidad procesal inmediata que tiene el expresidente de Municipal Liberia para intentar revertir la decisión que autorizó su extradición.

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Será necesario esperar para conocer si Eusse y su defensa deciden presentar el recurso dentro del plazo correspondiente y, en caso de hacerlo, cuál será la resolución que adopte la instancia judicial encargada de conocer la impugnación.

Por ahora, la extradición fue avalada por el Tribunal Penal de Pavas, pero el proceso todavía tiene pendiente que venza el plazo para apelar y que se resuelvan las eventuales gestiones que presente la defensa.

De esta manera, el próximo viernes se convierte en una fecha clave para conocer si Wilder Eusse utiliza esa última carta legal en su intento por evitar ser extraditado a Estados Unidos.

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