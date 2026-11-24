Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este martes en Santa Rosa de Oreamuno de Cartago, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego frente a un centro educativo de la localidad.

Oficiales de la Fuerza Pública recibieron la alerta y se desplazaron al sitio. Al ingresar, encontraron a un hombre tendido sobre la vía pública, con aparentes impactos de bala en la cabeza.

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En 3 puntos Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este martes en Santa Rosa de Oreamuno de Cartago, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego frente a un centro educativo de la localidad. Oficiales de la Fuerza Pública recibieron la alerta y se desplazaron al sitio. El cuerpo será remitido a la Morgue Judicial para la autopsia respectiva, mientras el OIJ mantiene la investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Los policías solicitaron la intervención de la Cruz Roja Costarricense. Los socorristas llegaron al lugar y valoraron al afectado; sin embargo, lo declararon fallecido debido a la gravedad de las heridas.

La víctima fue identificada preliminarmente con los apellidos Guillén Quirós, vecino de la zona.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago se presentaron en la escena para realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento del cuerpo.

Por el momento, las autoridades no cuentan con información sobre las personas que habrían participado en el ataque ni sobre el posible móvil del crimen.

El cuerpo será remitido a la Morgue Judicial para la autopsia respectiva, mientras el OIJ mantiene la investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

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