Un total de 394 paquetes de aparente cocaína fueron localizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dentro de una buseta que permanecía estacionada en el parqueo de un hotel en Santa Clara de San Carlos.

El hallazgo se produjo la madrugada de este jueves 26 de noviembre, luego de que la Policía Administrativa recibiera información sobre un vehículo tipo buseta que supuestamente transportaba una importante cantidad de droga desde San Ramón hacia Santa Clara.

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La alerta se atendió desde aproximadamente las 8 p. m. del miércoles 25 de noviembre. A partir de ese reporte, los oficiales realizaron varias diligencias hasta ubicar el automotor en el estacionamiento del establecimiento.

En 3 puntos Un total de 394 paquetes de aparente cocaína fueron localizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dentro de una buseta que permanecía estacionada en el parqueo de un hotel en Santa Clara de San Carlos. El hallazgo se produjo la madrugada de este jueves 26 de noviembre, luego de que la Policía Administrativa recibiera información sobre un vehículo tipo buseta que supuestamente transportaba una importante cantidad de droga desde San Ramón… El caso permanece bajo investigación para identificar al responsable y esclarecer las circunstancias en las que la buseta llegó hasta el parqueo del hotel en Santa Clara.

En una primera revisión participaron agentes de la Policía Administrativa y oficiales de la Policía Municipal de San Carlos, quienes utilizaron la unidad canina para inspeccionar el vehículo. El perro dio un resultado positivo ante la posible presencia de drogas.

Posteriormente, agentes judiciales asumieron el procedimiento y trasladaron la buseta a las instalaciones del OIJ de San Carlos para realizar una inspección más detallada en un espacio controlado.

Droga estaba escondida en compartimientos ocultos

Durante la revisión, los investigadores descubrieron tres compartimientos ocultos dentro del vehículo. En esos espacios encontraron aproximadamente 394 paquetes, cada uno con un peso cercano a un kilogramo, que contendrían aparente cocaína.

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Los agentes procedieron a extraer el cargamento y contabilizar los paquetes como parte de las diligencias policiales.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado ubicar a la persona que conducía el automotor ni determinar quién estaría detrás del traslado de la droga.

El caso permanece bajo investigación para identificar al responsable y esclarecer las circunstancias en las que la buseta llegó hasta el parqueo del hotel en Santa Clara.

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