Cinco días después del doble homicidio ocurrido en Laurel de Corredores, Puntarenas, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un adolescente de 17 años como sospechoso de participar en el ataque.

La captura se realizó la mañana de este jueves durante una serie de allanamientos efectuados por la Policía Judicial en Sabalito de Coto Brus.

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En 3 puntos Cinco días después del doble homicidio ocurrido en Laurel de Corredores, Puntarenas, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un adolescente de 17 años como sospechoso de participar en el ataque. La captura se realizó la mañana de este jueves durante una serie de allanamientos efectuados por la Policía Judicial en Sabalito de Coto Brus. Por ahora, se mantiene la presunción de inocencia del sospechoso.

De acuerdo con la información preliminar de la investigación, el menor habría conducido la motocicleta en la que viajaba el otro sujeto que disparó contra dos hombres en plena vía pública.

El ataque ocurrió el pasado 21 de noviembre y dejó como víctimas mortales a dos hombres de apellidos González, de 40 años, y Montes, de 47.

Durante el mismo hecho, otras dos personas menores de edad resultaron heridas por los disparos.

El OIJ mantiene la investigación para esclarecer las circunstancias del doble homicidio y determinar la participación de las personas involucradas.

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El adolescente detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, que deberá definir su situación jurídica dentro del proceso penal juvenil.

Por ahora, se mantiene la presunción de inocencia del sospechoso.

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