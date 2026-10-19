Raúl Castro enfrenta orden de arresto a sus 95 años por ataque que dejó cuatro muertos

Treinta años después del ataque que acabó con la vida de cuatro tripulantes de dos avionetas, el expresidente cubano Raúl Castro enfrenta una nueva orden de arresto en Estados Unidos.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este lunes 19 de octubre que las autoridades estatales obtuvieron la orden contra Castro, de 95 años, por el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado.

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La acusación está relacionada con el derribo de dos aeronaves desarmadas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales.

En 3 puntos Treinta años después del ataque que acabó con la vida de cuatro tripulantes de dos avionetas, el expresidente cubano Raúl Castro enfrenta una nueva orden de arresto en Estados Unidos. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este lunes 19 de octubre que las autoridades estatales obtuvieron la orden contra Castro, de 95 años, por el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Aunque la orden no significa que su captura sea inmediata, Uthmeier aseguró que busca limitar los desplazamientos internacionales del exgobernante y mantener abierta la posibilidad de llevarlo ante un tribunal estadounidense.

En ese momento, Castro era ministro de Defensa de Cuba. La Fiscalía de Florida le atribuye participación en las decisiones que llevaron al ataque de los cazas cubanos contra las avionetas.

Según la investigación estatal, agentes de inteligencia cubanos infiltrados en la organización transmitían información a La Habana sobre sus operaciones y vuelos. Las autoridades sostienen que esos datos facilitaron el ataque contra los pilotos civiles.

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Las víctimas fueron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. Hermanos al Rescate realizaba vuelos para localizar y auxiliar a personas que intentaban salir de Cuba por mar.

Una tercera avioneta, en la que viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar.

La nueva causa se suma a la acusación federal presentada el pasado 20 de mayo contra Castro y otros cinco señalados por su presunta participación en el derribo. Ese expediente incluye cargos por asesinato, destrucción de aeronaves y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

Las autoridades estadounidenses buscan avanzar mediante dos procesos: uno bajo las leyes federales y otro bajo la legislación de Florida.

Aunque la orden no significa que su captura sea inmediata, Uthmeier aseguró que busca limitar los desplazamientos internacionales del exgobernante y mantener abierta la posibilidad de llevarlo ante un tribunal estadounidense.