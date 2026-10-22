(Video) Joven muere tras caer de juego mecánico en una feria

Una joven de 18 años murió después de sufrir un accidente en un juego mecánico durante las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas 2026, en Baja California Sur, México.

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La víctima fue identificada como Gabriela Rodríguez Tezoco, quien habría salido expulsada de la atracción denominada “El Péndulo” la noche del martes 20 de octubre.

En 3 puntos Una joven de 18 años murió después de sufrir un accidente en un juego mecánico durante las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas 2026, en Baja California Sur, México. La víctima fue identificada como Gabriela Rodríguez Tezoco, quien habría salido expulsada de la atracción denominada “El Péndulo” la noche del martes 20 de octubre. Por el momento, no se han establecido públicamente las causas definitivas del incidente.

Según la información preliminar, la joven cayó al suelo mientras el juego se encontraba en funcionamiento. Una posible falla en el sistema de seguridad figura entre las hipótesis sobre lo ocurrido, aunque las causas exactas todavía deben establecerse mediante la investigación.

La trasladaron a un hospital, pero falleció

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Tras el accidente, los cuerpos de emergencia atendieron a la joven y la trasladaron a un centro médico de la localidad.

Pese a la atención recibida, Rodríguez Tezoco murió horas después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La noticia generó consternación en la comunidad, donde la joven era conocida por su vínculo con el Colegio de Bachilleres de Baja California Sur (CobachBC), institución de la que fue exalumna y donde también se desempeñó como princesa.

Clausuraron la atracción e investigan las causas

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El Ayuntamiento de Los Cabos confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la joven.

Como respuesta inicial, las autoridades ordenaron la clausura del juego mecánico involucrado y dispusieron una revisión de las demás atracciones instaladas en el recinto ferial.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si existieron fallas mecánicas, deficiencias en las medidas de seguridad o posibles responsabilidades legales.

Por el momento, no se han establecido públicamente las causas definitivas del incidente. Las conclusiones dependerán de las diligencias que realicen las autoridades mexicanas.