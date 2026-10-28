Choque de trenes de alta velocidad deja más de 50 muertos en España

El choque se registró alrededor de las 8:54 a. m., (hora de España) en la región de Castilla-La Mancha, y provocó el descarrilamiento parcial de ambos convoyes, pertenecientes a las compañías Iryo y Renfe. Las imágenes difundidas por televisión mostraron varios vagones volcados a los lados de las vías.

Los primeros reportes daban cuenta de al menos diez fallecidos. Posteriormente, el balance superó las 30 víctimas mortales y ahora alcanza las 50. Las autoridades regionales advirtieron que la cifra podría aumentar.

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Para atender la emergencia fueron movilizadas varias brigadas de bomberos, tres helicópteros y dos unidades móviles de cuidados intensivos. También se anunció el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

En 3 puntos El choque se registró alrededor de las 8:54 a. m., (hora de España) en la región de Castilla-La Mancha, y provocó el descarrilamiento parcial de ambos convoyes, pertenecientes a las compañías Iryo y Renfe. Los primeros reportes daban cuenta de al menos diez fallecidos. El accidente se produjo en plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y menos de un año después de otra colisión entre trenes de alta velocidad en Adamuz, Andalucía, que dejó 46 personas fallecidas.

La circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía quedó interrumpida como consecuencia del choque, según informó Adif, la empresa pública encargada de administrar la infraestructura ferroviaria española.

Renfe señaló que uno de los trenes involucrados había salido de Madrid a las 8:00 a. m. con destino a Sevilla. De acuerdo con la compañía, el accidente con el convoy de Iryo se produjo en el tramo comprendido entre Los Yébenes y Urda.

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La operadora expresó su apoyo a las personas afectadas e indicó que recopilaba información para evaluar lo sucedido.

La tragedia también provocó cambios en la agenda política. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, canceló su participación en una cumbre sobre obesidad prevista para esa mañana en Madrid. Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) suspendió sus actividades de campaña durante la jornada.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció que interrumpía su agenda para trasladarse al lugar del siniestro y manifestó su preocupación por lo ocurrido.

La ministra de Sanidad, Mónica García, describió el choque como un accidente de gran impacto durante una intervención en la televisión pública española. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también expresó su preocupación mediante una publicación en X.

El accidente se produjo en plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y menos de un año después de otra colisión entre trenes de alta velocidad en Adamuz, Andalucía, que dejó 46 personas fallecidas.