Emergencia en el Juan Santamaría: avión con casi 150 pasajeros aterriza sin problemas

El avión de Copa Airlines que generó una alerta 2 este lunes en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría aterrizó sin contratiempos, pese a la situación reportada durante el vuelo.

La aeronave procedía de Panamá y transportaba a 146 personas, según la información disponible tras la atención de la emergencia.

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En 3 puntos El avión de Copa Airlines que generó una alerta 2 este lunes en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría aterrizó sin contratiempos, pese a la situación reportada durante el vuelo. La aeronave procedía de Panamá y transportaba a 146 personas, según la información disponible tras la atención de la emergencia. Con el aterrizaje de la aeronave, las autoridades y los equipos de emergencia continúan con las verificaciones correspondientes para determinar los detalles de lo ocurrido.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el origen de la alerta habría sido la presencia de humo en la cabina, situación que motivó la movilización preventiva de unidades de emergencia hasta la pista del aeropuerto.

Aeris, empresa encargada de la operación del Juan Santamaría, confirmó que el avión logró aterrizar sin inconvenientes.

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La compañía agregó que los equipos correspondientes permanecen atendiendo la situación, conforme a los protocolos de seguridad operacional, los cuales contemplan la activación preventiva de los servicios de respuesta ante este tipo de reportes.

La alerta 2 había sido activada pasadas las 12:34 p. m., luego de que la torre de control recibiera el aviso sobre una posible situación que requería la presencia de Bomberos y Cruz Roja en la pista.

Con el aterrizaje de la aeronave, las autoridades y los equipos de emergencia continúan con las verificaciones correspondientes para determinar los detalles de lo ocurrido.