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Lunes 9 de noviembre de 2026

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Aeropuerto Juan Santamaría activa alerta por situación con vuelo: Bomberos y Cruz Roja en pista de aterrizaje

Bomberos y Cruz Roja desplazaron unidades hasta la pista como medida preventiva. Las autoridades esperan el aterrizaje de la aeronave para determinar si requiere atención de emergencia.

Redacción · 1 min de lectura
Aeropuerto Juan Santamaría activa alerta por situación con vuelo: Bomberos y Cruz Roja en pista de aterrizaje
Aeropuerto Juan Santamaría activa alerta por situación con vuelo: Bomberos y Cruz Roja en pista de aterrizaje. Fotografía: AM Prensa.

Los cuerpos de emergencia se movilizaron este lunes al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, luego de que la torre de control activara una alerta 2 por una aeronave que presentaba problemas para aterrizar.

La alerta fue recibida pasadas las 12:34 p. m., momento en que las autoridades aeroportuarias solicitaron la presencia de unidades de emergencia en la pista.

Tras la comunicación, varias unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja Costarricense se desplazaron hasta el aeropuerto para permanecer preparadas ante el arribo del avión.

La alerta 2 corresponde a un protocolo preventivo que se activa cuando una aeronave presenta alguna falla, problema mecánico o situación que requiere mantener preparados a los equipos de respuesta. Esto permite movilizar recursos de emergencia antes del aterrizaje, sin que necesariamente exista un accidente inminente.

De momento, las unidades permanecen a la espera de que el avión toque tierra para determinar si sus ocupantes requieren asistencia o si es necesario realizar alguna intervención.

Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre el tipo de aeronave, la naturaleza de la falla ni la cantidad de personas que viajan a bordo.

Se está a la espera de información oficial de las autoridades que atienden la situación en el aeropuerto.

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