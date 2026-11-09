Aeropuerto Juan Santamaría activa alerta por situación con vuelo: Bomberos y Cruz Roja en pista de aterrizaje

Los cuerpos de emergencia se movilizaron este lunes al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, luego de que la torre de control activara una alerta 2 por una aeronave que presentaba problemas para aterrizar.

La alerta fue recibida pasadas las 12:34 p. m., momento en que las autoridades aeroportuarias solicitaron la presencia de unidades de emergencia en la pista.

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En 3 puntos Los cuerpos de emergencia se movilizaron este lunes al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, luego de que la torre de control activara una alerta 2 por una aeronave que presentaba problemas para aterrizar. La alerta fue recibida pasadas las 12:34 p. m., momento en que las autoridades aeroportuarias solicitaron la presencia de unidades de emergencia en la pista. Se está a la espera de información oficial de las autoridades que atienden la situación en el aeropuerto.

Tras la comunicación, varias unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja Costarricense se desplazaron hasta el aeropuerto para permanecer preparadas ante el arribo del avión.

La alerta 2 corresponde a un protocolo preventivo que se activa cuando una aeronave presenta alguna falla, problema mecánico o situación que requiere mantener preparados a los equipos de respuesta. Esto permite movilizar recursos de emergencia antes del aterrizaje, sin que necesariamente exista un accidente inminente.

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De momento, las unidades permanecen a la espera de que el avión toque tierra para determinar si sus ocupantes requieren asistencia o si es necesario realizar alguna intervención.

Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre el tipo de aeronave, la naturaleza de la falla ni la cantidad de personas que viajan a bordo.

Se está a la espera de información oficial de las autoridades que atienden la situación en el aeropuerto.