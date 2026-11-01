Clásico sin goles: Saprissa y Alajuelense repartieron puntos en Tibás

El clásico nacional entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense terminó sin anotaciones este domingo 1 de noviembre, luego de que ambos equipos empataran 0-0 en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, en Tibás.

El compromiso, correspondiente a la jornada 14 del Torneo de Apertura, representaba una oportunidad importante para los dos clubes en su lucha por acercarse a los primeros lugares de la clasificación.

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En 3 puntos El clásico nacional entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense terminó sin anotaciones este domingo 1 de noviembre, luego de que ambos equipos empataran 0-0 en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, en Tibás. El compromiso, correspondiente a la jornada 14 del Torneo de Apertura, representaba una oportunidad importante para los dos clubes en su lucha por acercarse a los primeros lugares de la clasificación. Con el empate sin goles, ambos equipos tuvieron que conformarse con sumar una unidad en una jornada importante para sus aspiraciones en el campeonato nacional.

Saprissa llegó al encuentro con la obligación de conseguir una victoria para recuperar terreno en la tabla, después de que Sporting FC y Cartaginés alcanzaran los 27 puntos. Por su parte, Alajuelense buscaba sumar de tres para recortar distancias con los equipos que pelean por el liderato.

Durante la primera parte, los morados mostraron iniciativa ofensiva y buscaron generar peligro por los costados. Sin embargo, la Liga logró mantener el orden defensivo y también tuvo una oportunidad importante al cierre del primer tiempo, cuando un remate de Juan Pablo Añor fue rechazado por el guardameta Abraham Madriz.

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Con el empate sin goles, ambos equipos tuvieron que conformarse con sumar una unidad en una jornada importante para sus aspiraciones en el campeonato nacional. El resultado mantiene abierta la disputa por los primeros puestos del Torneo de Apertura.