Amarini tras golear a San Carlos lanza un mensaje: "Era una final para nosotros"

El Club Sport Cartaginés vive días de celebración. Después de conseguir su clasificación a la gran final de la Copa Centroamericana, el conjunto brumoso trasladó su buen momento al campeonato nacional y derrotó contundentemente 3-0 a San Carlos en el estadio José Rafael «Fello» Meza.

Sin embargo, para Amarini Villatoro, entrenador de los blanquiazules, el compromiso estaba lejos de ser un partido más.

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El estratega reconoció que enfrentaban a un rival directo en la lucha por la clasificación y que los tres puntos tenían un valor enorme para las aspiraciones cartaginesas.

«Enfrentábamos al mejor visitante, con dos puntos de distancia. Empatar era mantener la diferencia; perder era salir de zona de clasificación, y ganar, sacarle cinco puntos de ventaja. Era una final para nosotros y así lo tomamos», manifestó Villatoro.

En 3 puntos El Club Sport Cartaginés vive días de celebración. Sin embargo, para Amarini Villatoro, entrenador de los blanquiazules, el compromiso estaba lejos de ser un partido más. Amarini Villatoro y sus dirigidos ya demostraron que quieren competir por todo.

El técnico también reconoció que tenía cierta preocupación por el desgaste físico de sus futbolistas, especialmente después del complicado viaje a Honduras para enfrentar al Olimpia y conseguir el boleto a la final centroamericana.

Sobre el desarrollo del encuentro, Villatoro destacó la capacidad de sus dirigidos para aprovechar las oportunidades y golpear en momentos determinantes.

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«Me gustó la contundencia. Aprovechamos la táctica fija y pudimos ser contundentes en los momentos clave del juego», comentó.

Cartaginés encontró rápidamente el camino de la victoria con las anotaciones de Joaquín Alonso Hernández y Diego Mesén, mientras que Douglas López sentenció el 3-0 definitivo en la recta final.

Otro de los aspectos que destacó el entrenador guatemalteco fue la mentalidad que ha encontrado en su plantel.

«Hemos visto al equipo con muchas ganas de lograr cosas importantes. El compromiso de todo el grupo es lo que más me ha gustado. Es un grupo muy unido en sus objetivos», expresó.

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Las palabras del estratega reflejan el momento que atraviesa la institución brumosa, que no solamente pelea por los primeros lugares del Apertura 2026, sino que también tiene la posibilidad de conquistar un nuevo título internacional.

Con esta victoria, Cartaginés llegó a 27 puntos y se mantiene en la pelea por el liderato del campeonato nacional, igualado con Sporting.

Ahora, el desafío será sostener el rendimiento, administrar las cargas físicas y continuar sumando en la recta decisiva de la fase regular.

La ilusión brumosa tiene dos objetivos enormes por delante: pelear por el campeonato costarricense y preparar la gran final de la Copa Centroamericana.

Amarini Villatoro y sus dirigidos ya demostraron que quieren competir por todo. Y en Cartago, la ilusión comienza a crecer.