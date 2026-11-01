¡Clásico sin ganador! Saprissa no pudo con la Liga y cede liderato

El clásico nacional terminó sin dueño. Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense firmaron un empate 0-0 este domingo 1 de noviembre en el estadio Ricardo Saprissa, en compromiso correspondiente a la jornada 14 del campeonato de Liga Promérica.

La expectativa era enorme en Tibás. Los morados llegaban con la obligación de ganar para recuperar terreno en la lucha por el liderato, pero se encontraron con un Alajuelense que supo competir, resistir y también generar peligro cuando tuvo sus oportunidades.

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Saprissa no consiguió imponer su condición de local ni encontrar el camino hacia el gol. El conjunto dirigido por Hernán Medford tuvo que conformarse con una igualdad que deja un sabor amargo, especialmente por lo que estaba en juego en la clasificación.

En 3 puntos El clásico nacional terminó sin dueño. Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense firmaron un empate 0-0 este domingo 1 de noviembre en el estadio Ricardo Saprissa. La expectativa era enorme en Tibás. Los morados llegaban con la obligación de ganar para recuperar terreno en la lucha por el liderato, pero se encontraron con un Alajuelense que supo competir. La lucha por los primeros lugares del Apertura 2026 está al rojo vivo.

Uno de los nombres destacados del compromiso fue el guardameta morado Abraham Madriz, quien tuvo intervenciones importantes para evitar que los rojinegros encontraran la anotación.

Especialmente durante el segundo tiempo, Alajuelense incrementó sus aproximaciones y puso a prueba la seguridad del arquero saprissista, que respondió ante los asedios visitantes.

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La Liga encontró espacios para inquietar, pero no logró traducir sus oportunidades en goles. Del otro lado, Saprissa tampoco tuvo la contundencia necesaria para romper el cero.

El resultado tiene consecuencias importantes en la tabla de posiciones.

Saprissa se mantiene en la tercera casilla con 25 puntos, sin conseguir alcanzar a Cartaginés, que continúa en lo más alto con 27 unidades. Sporting FC también suma 27 puntos y ocupa la segunda posición por diferencia de goles.

Por su parte, Alajuelense llega a 23 puntos y conserva momentáneamente el cuarto puesto, manteniéndose dentro de la zona de clasificación.

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El clásico dejó emociones, intensidad y oportunidades, pero ningún equipo pudo celebrar.

Saprissa dejó escapar dos puntos en su propia casa y la Liga se marchó de Tibás con una unidad que le permite seguir en carrera.

La lucha por los primeros lugares del Apertura 2026 está al rojo vivo. Cartaginés y Sporting mantienen la presión desde arriba, mientras morados y manudos deberán seguir remando si quieren meterse de lleno en la pelea por la cima.