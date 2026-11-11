¡Dos partidos de castigo para Bancy Hernández! Saprissa pierde al nicaragüense para el cierre de la fase regular

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol hizo públicas las resoluciones disciplinarias tras la disputa de la jornada 16 del campeonato nacional de Primera División.

Una de las sanciones que más llama la atención es la del futbolista nicaragüense Bancy Hernández, del Deportivo Saprissa, quien no podrá estar presente en los dos últimos compromisos de la fase regular del Torneo de Apertura 2026.

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El extremo morado recibió dos partidos de suspensión y una multa económica de ₡250.000.

La resolución se fundamenta en el artículo 37, inciso 3, del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, al tratarse de su primera expulsión de la temporada por juego brusco grave.

En 3 puntos El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol hizo públicas las resoluciones disciplinarias tras la disputa de la jornada 16 del campeonato nacional de Primera División. Una de las sanciones que más llama la atención es la del futbolista nicaragüense Bancy Hernández, del Deportivo Saprissa, quien no podrá estar presente en los dos últimos compromisos de la fase regular del Torneo de Apertura 2026. El campeonato nacional entra en su etapa decisiva y las sanciones disciplinarias comienzan a tener un peso importante en la planificación de los equipos que buscan asegurar su presencia en la siguiente ronda.

Hernández fue expulsado durante el compromiso frente a Puntarenas FC, encuentro que terminó con victoria morada 2-1.

De esta manera, Saprissa deberá afrontar sus próximos compromisos ante Pérez Zeledón e Inter San Carlos sin los servicios del futbolista.

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El conjunto de Sporting FC recibió una multa institucional de ₡1.312.500, desglosada de la siguiente manera:

- ₡750.000 por retrasar por segunda ocasión en la temporada el inicio de un periodo de juego, según el artículo 32 bis.

- ₡562.500 por tercera ocasión en el torneo en la que cinco o más integrantes del equipo reciben medidas disciplinarias durante un mismo partido, según el artículo 41, inciso 1.

Además, el asistente técnico Omar Royero Gutiérrez recibió una multa de ₡150.000 por su expulsión, al desobedecer órdenes del cuerpo arbitral o cuestionar irrespetuosamente una decisión.

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- Erson Josimar Méndez recibió un partido de suspensión y una multa de ₡100.000 por ser expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla en el mismo encuentro.

- Ariel Román Soto recibió un partido de suspensión y una multa de ₡100.000 por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato.

El Club Sport Herediano tampoco quedó fuera de las resoluciones disciplinarias.

El defensor hondureño Getsel Montes recibió un partido de suspensión y una multa de ₡100.000 por acumular cinco tarjetas amarillas durante el Torneo de Apertura, según el artículo 35 del reglamento.

Las resoluciones de esta jornada dejan a Saprissa sin Bancy Hernández para sus dos últimos partidos de la fase regular, mientras Sporting acumula varias sanciones individuales y una importante multa institucional.

En total, las multas económicas impuestas por estas resoluciones ascienden a ₡2.012.500.

El campeonato nacional entra en su etapa decisiva y las sanciones disciplinarias comienzan a tener un peso importante en la planificación de los equipos que buscan asegurar su presencia en la siguiente ronda.