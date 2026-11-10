Drones y rescatistas buscan a hombre que habría caído de un puente en Alajuelita

La Cruz Roja Costarricense mantiene un operativo de búsqueda para localizar a un hombre adulto que, en apariencia, habría caído desde un puente en el cantón de Alajuelita, San José.

Las labores continúan este martes con la participación de siete cruzrojistas, quienes cuentan con una unidad de soporte básico y dos unidades operativas para atender la emergencia.

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En 3 puntos La Cruz Roja Costarricense mantiene un operativo de búsqueda para localizar a un hombre adulto que, en apariencia, habría caído desde un puente en el cantón de Alajuelita, San José. Las labores continúan este martes con la participación de siete cruzrojistas, quienes cuentan con una unidad de soporte básico y dos unidades operativas para atender la emergencia. Hasta el momento, la Cruz Roja no ha informado sobre la localización de la persona ni ha brindado detalles adicionales sobre las circunstancias de la aparente caída.

Como parte de la estrategia de búsqueda, los rescatistas realizarán recorridos aéreos mediante drones y revisiones en distintos puntos de los ríos de la zona.

Las inspecciones también abarcarán sectores cercanos a las represas, con el propósito de ampliar el rastreo y localizar a la persona.

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La institución mantiene desplegados sus recursos en el lugar mientras continúan los esfuerzos para dar con el paradero del hombre.

Hasta el momento, la Cruz Roja no ha informado sobre la localización de la persona ni ha brindado detalles adicionales sobre las circunstancias de la aparente caída.