110 niños esperan una Navidad especial: centro infantil pide ayuda para hacer realidad sus regalos

La Navidad se acerca y 110 niños y niñas del Centro Infantil de Hatillo 7, en San José, esperan vivir una celebración llena de regalos, diversión y momentos especiales. Sin embargo, para hacer realidad esta ilusión, la institución necesita la solidaridad de los costarricenses.

Por esta razón, el centro lanzó la campaña «Hagamos mágica esta Navidad», con la que busca reunir el apoyo de personas, empresas, comercios y organizaciones que deseen contribuir con la fiesta programada para el viernes 11 de diciembre.

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Los menores beneficiados tienen edades entre uno y 12 años, y la principal meta es conseguir padrinos que estén dispuestos a regalarles un obsequio navideño.

Pero las necesidades van más allá de los juguetes. La institución también solicita donaciones de helados, confites, piñatas, frutas como manzanas, uvas y peras, así como alimentos para compartir durante la actividad.

En 3 puntos La Navidad se acerca y 110 niños y niñas del Centro Infantil de Hatillo 7, en San José, esperan vivir una celebración llena de regalos, diversión y momentos especiales. Por esta razón, el centro lanzó la campaña «Hagamos mágica esta Navidad», con la que busca reunir el apoyo de personas, empresas, comercios y organizaciones que deseen contribuir con la fiesta programada para el viernes 11 de diciembre. Un regalo, una bolsa de confites o unas horas de entretenimiento pueden convertirse en una sonrisa que haga inolvidable esta Navidad.

Una fiesta que necesita muchas manos solidarias

Otro de los objetivos es conseguir personas o empresas que puedan ofrecer entretenimiento gratuito para los pequeños.

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Entre las actividades que desean incorporar se encuentran inflables, pintacaritas, espectáculos de payasos y visitas de personajes navideños como Santa Claus y el Grinch.

Jennifer Aguilar, directora del Centro Infantil, explicó que el propósito es brindarles a los menores una experiencia diferente, llena de alegría y recuerdos especiales.

«Estamos buscando padrinos y personas que quieran colaborar con regalitos para nuestros 110 niños y niñas. También necesitamos apoyo para las actividades de entretenimiento, alimentos y todas esas cositas que hacen que una fiesta de Navidad sea especial. Queremos que los chicos tengan un día diferente, lleno de alegría y momentos bonitos que puedan recordar», expresó Aguilar.

La directora destacó que no es necesario realizar grandes donaciones para sumarse a la iniciativa, pues cualquier contribución puede marcar una diferencia.

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«Cualquier aporte es importante. Puede ser un regalo, alimentos, helados, confites, una actividad recreativa o incluso regalar un poquito de nuestro tiempo. Todo suma y nos ayuda a construir una Navidad mágica para nuestros niños», agregó.

Las personas interesadas en convertirse en padrinos, donar alimentos o colaborar con actividades recreativas pueden comunicarse directamente con el Centro Infantil de Hatillo 7.

- Correo electrónico: [email protected]

- Lugar: Centro Infantil de Hatillo 7, San José.

- Fecha de la celebración: viernes 11 de diciembre de 2026.

El Centro Infantil de Hatillo 7 fue fundado en 1985 y brinda atención a población infantil mediante modalidades vinculadas con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y servicios privados.

Con esta campaña, la institución espera que la solidaridad de los costarricenses permita que los 110 pequeños disfruten de una celebración navideña especial.

Un regalo, una bolsa de confites o unas horas de entretenimiento pueden convertirse en una sonrisa que haga inolvidable esta Navidad.