¡Alerta en la Cima! Alajuelense derrota a Sporting y amenaza con arrebatarle el liderato
La Liga hizo respetar su casa y consiguió tres puntos de oro en la jornada 16. Los rojinegros derrotaron 2-0 a Sporting FC, se colocan provisionalmente en el segundo lugar y meten presión directa en la lucha por la cima…
¡La lucha por el liderato está que arde! Liga Deportiva Alajuelense dio un golpe importante en el campeonato nacional al derrotar 2-0 a Sporting FC, en el compromiso correspondiente a la jornada 16 de Liga Promérica.
El conjunto rojinegro aprovechó su oportunidad y consiguió una victoria fundamental para mantenerse en la pelea por el primer lugar de la clasificación.
El encuentro presentó un Sporting competitivo, que bajo la dirección técnica de Andrés Carevic intentó complicarle las cosas a los manudos. Sin embargo, Alajuelense supo encontrar los espacios y resolver el partido en la etapa complementaria.
El primer tanto llegó por intermedio del futbolista Kenyel Michel, quien apareció en el segundo tiempo para abrir el marcador y desatar la celebración rojinegra.
Posteriormente, desde el punto de penal, el mexicano Ángel Zaldívar se encargó de ejecutar y convertir el segundo gol, sentenciando el 2-0 definitivo.
Sporting también sufrió un golpe importante con la expulsión de Josimar Méndez durante la segunda parte, situación que condicionó al conjunto visitante y complicó sus posibilidades de reaccionar.
Alajuelense, por su parte, realizó un buen partido, aprovechó sus oportunidades y terminó celebrando tres puntos que pueden resultar determinantes en sus aspiraciones de campeonato.
Con este triunfo, Alajuelense se coloca provisionalmente en el segundo puesto y le mete presión al líder Sporting.
Los manudos no quieren quedarse atrás y ahora levantan la mano como uno de los equipos que van con todo en busca de terminar la primera fase en lo más alto de la tabla.
Sporting pierde terreno en un momento clave y ahora deberá estar atento a lo que sucede en la clasificación.
La jornada 16 deja una lucha por el liderato al rojo vivo. Alajuelense ganó, cumplió y ahora espera que Sporting deje puntos en el camino.
¡La cima está amenazada y la Liga quiere conquistarla!