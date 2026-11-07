¡Alerta en la Cima! Alajuelense derrota a Sporting y amenaza con arrebatarle el liderato

¡La lucha por el liderato está que arde! Liga Deportiva Alajuelense dio un golpe importante en el campeonato nacional al derrotar 2-0 a Sporting FC, en el compromiso correspondiente a la jornada 16 de Liga Promérica.

El conjunto rojinegro aprovechó su oportunidad y consiguió una victoria fundamental para mantenerse en la pelea por el primer lugar de la clasificación.

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El encuentro presentó un Sporting competitivo, que bajo la dirección técnica de Andrés Carevic intentó complicarle las cosas a los manudos. Sin embargo, Alajuelense supo encontrar los espacios y resolver el partido en la etapa complementaria.

En 3 puntos ¡La lucha por el liderato está que arde! Liga Deportiva Alajuelense dio un golpe importante en el campeonato nacional al derrotar 2-0 a Sporting FC, en el compromiso correspondiente a la jornada 16 de Liga Promérica. El conjunto rojinegro aprovechó su oportunidad y consiguió una victoria fundamental para mantenerse en la pelea por el primer lugar de la clasificación. ¡La cima está amenazada y la Liga quiere conquistarla!

El primer tanto llegó por intermedio del futbolista Kenyel Michel, quien apareció en el segundo tiempo para abrir el marcador y desatar la celebración rojinegra.

Posteriormente, desde el punto de penal, el mexicano Ángel Zaldívar se encargó de ejecutar y convertir el segundo gol, sentenciando el 2-0 definitivo.

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Sporting también sufrió un golpe importante con la expulsión de Josimar Méndez durante la segunda parte, situación que condicionó al conjunto visitante y complicó sus posibilidades de reaccionar.

Alajuelense, por su parte, realizó un buen partido, aprovechó sus oportunidades y terminó celebrando tres puntos que pueden resultar determinantes en sus aspiraciones de campeonato.

Con este triunfo, Alajuelense se coloca provisionalmente en el segundo puesto y le mete presión al líder Sporting.

Los manudos no quieren quedarse atrás y ahora levantan la mano como uno de los equipos que van con todo en busca de terminar la primera fase en lo más alto de la tabla.

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Sporting pierde terreno en un momento clave y ahora deberá estar atento a lo que sucede en la clasificación.

La jornada 16 deja una lucha por el liderato al rojo vivo. Alajuelense ganó, cumplió y ahora espera que Sporting deje puntos en el camino.

¡La cima está amenazada y la Liga quiere conquistarla!