¡Saprissa pierde una pieza vital! Luis Javier Paradela se queda fuera por acumulación de amarillas

El Tribunal Disciplinario confirmó que el futbolista del Deportivo Saprissa, Luis Javier Paradela, no podrá estar disponible para esta jornada del campeonato nacional de la Liga Promérica, luego de alcanzar el límite de cinco tarjetas amarillas acumuladas.

El atacante cubano deberá cumplir un partido de suspensión, de acuerdo con el reglamento disciplinario, por lo que Hernán Medford pierde una alternativa importante en su zona ofensiva.

Publicidad

La ausencia de Paradela representa un movimiento obligado para el conjunto morado, que deberá reorganizar sus piezas y encontrar otras opciones para mantener su fortaleza en ataque.

La definición de sanciones forma parte de las disposiciones disciplinarias que acompañan cada jornada del campeonato nacional, en una etapa donde cada punto puede resultar determinante en la lucha por los primeros lugares.

En 3 puntos El Tribunal Disciplinario confirmó que el futbolista del Deportivo Saprissa, Luis Javier Paradela, no podrá estar disponible para esta jornada del campeonato nacional de la Liga Promérica. El atacante cubano deberá cumplir un partido de suspensión, de acuerdo con el reglamento disciplinario, por lo que Hernán Medford pierde una alternativa importante en su zona ofensiva. La ausencia de Paradela será una de las novedades disciplinarias de un compromiso importante para las aspiraciones del conjunto tibaseño en el Apertura 2026.

Ahora, la atención estará puesta en cómo resolverá Saprissa esta ausencia y quién asumirá la responsabilidad de ocupar el espacio que deja el atacante morado.

Otros jugadores sancionados para la jornada 16

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Paradela no será el único futbolista que tendrá que cumplir una suspensión. El Tribunal también confirmó los siguientes castigos:

Jordy Evans (San Carlos): un partido de suspensión y ₡100.000 de multa por acumulación de cinco amarillas.

Gian Mauro Morera (Cartaginés): un partido de suspensión y ₡100.000 de multa por cinco amonestaciones.

Nick Bennette (Herediano): dos partidos de suspensión y ₡250.000 de multa por juego brusco grave.

Publicidad

Además, Puntarenas FC recibió una multa de ₡562.500 por acumulación de medidas disciplinarias contra cinco o más integrantes del equipo durante un partido.

Inter San Carlos fue multado con ₡1.050.000 por incumplimientos relacionados con las disposiciones del artículo 29 del reglamento. Herediano también recibió una multa de ₡1.125.000 por incumplimientos relacionados con la zona mixta.

Los morados recibirán a Puntarenas FC este domingo 8 de noviembre, a las 4 p. m., en el estadio Ricardo Saprissa.

La ausencia de Paradela será una de las novedades disciplinarias de un compromiso importante para las aspiraciones del conjunto tibaseño en el Apertura 2026.