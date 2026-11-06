Bomberos defiende compra de 40 ambulancias y niega que Laura Fernández diera instrucciones sobre la contratación

El director del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Héctor Chaves, defendió el proceso de compra de 40 ambulancias a una empresa brasileña y rechazó que la presidenta de la República, Laura Fernández, haya intervenido en la definición de la cantidad de unidades o del mecanismo utilizado para contratarlas.

En una conferencia de prensa, Chaves aseguró que varias de las versiones divulgadas sobre la adquisición no corresponden a la realidad y sostuvo que la institución tomó las decisiones con base en sus necesidades operativas y en el objetivo de fortalecer la atención prehospitalaria.

Publicidad

“Quisiera aclarar que la señora presidenta de la República, doña Laura Fernández, no ha brindado ninguna instrucción acerca de la cantidad o figura de contratación para la compra de las ambulancias”, manifestó el jerarca.

El funcionario añadió que no existen correos electrónicos, mensajes de WhatsApp u otros documentos que respalden supuestas órdenes de la mandataria sobre esos aspectos.

En 3 puntos El director del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Héctor Chaves, defendió el proceso de compra de 40 ambulancias a una empresa brasileña y rechazó que la presidenta de la República, Laura Fernández. En una conferencia de prensa, Chaves aseguró que varias de las versiones divulgadas sobre la adquisición no corresponden a la realidad y sostuvo que la institución tomó las decisiones con base en sus necesidades operativas y en el objetivo… El jerarca concluyó que la institución está dispuesta a aclarar las consultas que surjan sobre el procedimiento y defendió la importancia de contar con las nuevas unidades para mejorar la respuesta ante las emergencias que ocurren en el…

Chaves reconoció que en julio la presidenta solicitó fortalecer la atención prehospitalaria, pero aclaró que esa disposición no estableció cómo debía ejecutarse la compra. Según explicó, correspondió al Cuerpo de Bomberos determinar cuántas ambulancias necesitaba, dónde ubicarlas y cuál procedimiento de contratación debía utilizar.

También señaló que la instrucción para agilizar el proceso provino del Consejo Sectorial de Salud, integrado por ministros y presidentes ejecutivos, mediante un acuerdo dirigido a Bomberos ante la situación que enfrenta el país en materia de atención prehospitalaria.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Uno de los factores que pesó en la decisión fue el plazo de entrega ofrecido por la empresa adjudicada. De acuerdo con Chaves, si el procedimiento avanza según lo previsto, las 40 unidades llegarían en marzo.

El director contrastó ese plazo con las ofertas de otros contratistas, quienes, según indicó, planteaban entregas hasta finales de 2027 e incluso parte de 2028.

Para el jerarca, disponer de los vehículos en un periodo más corto resulta determinante ante la necesidad de ampliar la capacidad de respuesta del país. En ese contexto, mencionó que Costa Rica registra alrededor de 50.000 accidentes de tránsito al año.

Defiende el procedimiento y la transparencia

Publicidad

Chaves sostuvo que el expediente de contratación está disponible para consulta pública en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), donde cualquier persona puede revisar la documentación relacionada con la adquisición.

Además, afirmó que el procedimiento de urgencia utilizado tiene sustento en el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública.

El funcionario puso a disposición de los medios de comunicación y de las autoridades la información del proceso para que sea revisada. Aseguró que Bomberos actuó conforme al ordenamiento jurídico y que la transparencia debe mantenerse como una obligación institucional.

Ambulancias tendrán equipo de soporte avanzado

Las unidades no solo incorporarán vehículos de alta gama, sino también dispositivos médicos para atender emergencias de mayor complejidad.

Entre el equipo mencionado por Chaves figuran ultrasonidos, aparatos para reanimación cardíaca y respiradores. El objetivo es ampliar la cantidad de ambulancias con capacidad de soporte avanzado y facilitar el traslado seguro de pacientes hacia los centros hospitalarios.

Según detalló, los vehículos se distribuirán en distintas regiones del territorio nacional, entre ellas la zona sur, Limón, Guanacaste, la zona norte y el Valle Central.

El director insistió en que la discusión sobre la compra no debe perder de vista la necesidad de fortalecer la atención de emergencias y rechazó que la adquisición tenga una motivación política.

“Bomberos no es una institución política”, expresó Chaves, quien agregó que la misión de la entidad es salvar vidas y que la compra debe valorarse desde esa perspectiva.

El jerarca concluyó que la institución está dispuesta a aclarar las consultas que surjan sobre el procedimiento y defendió la importancia de contar con las nuevas unidades para mejorar la respuesta ante las emergencias que ocurren en el país.