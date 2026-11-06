Costa Rica registra 40 casos de malaria por transmisión local en lo que va de 2026

Costa Rica registra 40 casos confirmados de malaria por transmisión local durante 2026, según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud correspondientes a la semana epidemiológica 42.

En el marco del Día de la Malaria en las Américas, el Ministerio de Salud informó que mantiene acciones para avanzar hacia la eliminación de esta enfermedad, mediante vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno, tratamiento de los pacientes y coordinación con las comunidades.

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Como parte de estos esfuerzos, el ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, visitó en setiembre la zona fronteriza con Panamá para conocer las acciones que se desarrollan en ese territorio y reforzar el compromiso institucional con la eliminación de la malaria.

En 3 puntos Costa Rica registra 40 casos confirmados de malaria por transmisión local durante 2026, según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud correspondientes a la semana epidemiológica 42. En el marco del Día de la Malaria en las Américas, el Ministerio de Salud informó que mantiene acciones para avanzar hacia la eliminación de esta enfermedad, mediante vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno. Las autoridades también instaron a la población a colaborar con las acciones de vigilancia y control que se desarrollan en las comunidades.

La directora de Vigilancia de la Salud, Jennyffer González, explicó que el país mantiene un inventario actualizado de los focos de malaria para orientar las medidas de prevención y control.

“En Costa Rica mantenemos una vigilancia permanente de los focos de malaria, mediante un inventario que se actualiza constantemente y nos permite orientar las acciones de prevención y control según el comportamiento epidemiológico de la enfermedad. Esta herramienta nos ayuda a identificar las zonas que requieren intervenciones prioritarias y a mantener la vigilancia en aquellos territorios donde hemos logrado interrumpir la transmisión, con el objetivo de prevenir nuevos casos y avanzar hacia la eliminación de la malaria en el país”, señaló González.

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El Ministerio de Salud destacó que la cantidad de pruebas para detectar la enfermedad aumentó considerablemente en los últimos años. Mientras que en 2021 se realizaron alrededor de 6.000 pruebas, durante 2026 se reportaron 169.183 pruebas de diagnóstico rápido (PDR), equivalentes al 96% del total indicado por la institución.

Además, se efectuaron 7.253 pruebas de gota gruesa y 178 pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Entre las principales medidas implementadas por las autoridades sanitarias figuran la ampliación del diagnóstico oportuno mediante pruebas rápidas del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como la administración masiva de medicamentos antimaláricos en comunidades seleccionadas para reducir la transmisión.

También se reforzó el trabajo de los agentes comunitarios de salud, conocidos como colaboradores voluntarios (ColVol). Estas personas reciben capacitación para realizar pruebas diagnósticas en fincas, pulperías y otros sitios de difícil acceso, con el propósito de acercar los servicios a poblaciones vulnerables.

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Otra de las acciones consiste en mantener la identificación y el seguimiento de los focos de transmisión. Además, las autoridades incorporaron el uso de tafenoquina en los tratamientos contra Plasmodium vivax, como alternativa a la primaquina, con el objetivo de reducir los días de tratamiento y mejorar el cumplimiento por parte de los pacientes.

La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium. Se transmite a las personas mediante la picadura de mosquitos Anopheles infectados.

El Ministerio de Salud pidió a quienes viven o viajan a zonas donde existe presencia de la enfermedad que acudan a los servicios médicos si presentan síntomas como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza o malestar general.

Las autoridades también instaron a la población a colaborar con las acciones de vigilancia y control que se desarrollan en las comunidades.