Cuidan a familiares gravemente enfermos y al ir a cobrar les dicen que no hay dinero

Personas trabajadoras que cuentan con licencias para cuidar a pacientes en fase terminal y menores de edad gravemente enfermos denuncian dificultades para recibir los subsidios de los que dependen durante ese período.

La Defensoría de los Habitantes advierte sobre el riesgo de interrupciones en estos pagos y solicita a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) esclarecer la situación financiera del programa.

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Según la institución, personas beneficiarias señalaron que acudieron en noviembre a retirar el subsidio, pero les indicaron que no había recursos para continuar con los pagos. Los reclamos se presentan pese a las transferencias anunciadas por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF).

En 3 puntos Personas trabajadoras que cuentan con licencias para cuidar a pacientes en fase terminal y menores de edad gravemente enfermos denuncian dificultades para recibir los subsidios de los que dependen durante ese período. La Defensoría de los Habitantes advierte sobre el riesgo de interrupciones en estos pagos y solicita a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) esclarecer la situación financiera del programa. La institución solicita esclarecer si existe un faltante presupuestario, cuáles serían las fuentes para financiarlo y qué medidas se aplican para garantizar la continuidad del subsidio que reciben estas personas mientras cuidan a sus…

Ante estas manifestaciones, la Defensoría intensificó sus gestiones para determinar la disponibilidad del dinero y evitar que las familias enfrenten nuevos atrasos.

El pasado 20 de octubre, la institución emitió una alerta temprana por el riesgo de insuficiencia presupuestaria para cubrir las obligaciones de noviembre y diciembre de 2026.

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En respuesta, DESAF informó, mediante un oficio del 27 de octubre, que gestionaba una reprogramación de transferencias para adelantar ₡684,99 millones correspondientes a esos dos meses. El traslado estaba previsto para el 30 de octubre.

Posteriormente, el 3 de noviembre, DESAF remitió a la Defensoría un desglose de los desembolsos mensuales efectuados a la CCSS durante el año.

Sin embargo, la Defensoría considera indispensable confirmar que la Caja recibió efectivamente los fondos y conocer su destino, ejecución y disponibilidad actual.

Una de sus principales preocupaciones es que los ₡684,99 millones corresponden a un adelanto de recursos ya programados para noviembre y diciembre. Por ello, pide determinar si el monto será suficiente para cubrir los pagos durante lo que resta del año.

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De acuerdo con información que la CCSS suministró previamente a la Defensoría, al 8 de octubre el programa disponía de aproximadamente ₡375,96 millones, mientras que el gasto mensual promedio ascendía a ₡401,39 millones.

La institución solicita esclarecer si existe un faltante presupuestario, cuáles serían las fuentes para financiarlo y qué medidas se aplican para garantizar la continuidad del subsidio que reciben estas personas mientras cuidan a sus familiares.