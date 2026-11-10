Capturan dos policías como parte de investigación que dejó ocho detenidos por homicidios, venta de droga y robos
Los oficiales de la Fuerza Pública, destacados en Belén y Filadelfia, fueron capturados en sus viviendas en Liberia. Con estas detenciones, la investigación suma 10 personas aprehendidas.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a dos oficiales de la Policía Administrativa como parte de la investigación que permitió capturar a ocho personas sospechosas de participar en homicidios, venta de drogas y robos de motocicletas en Guanacaste.
Los nuevos detenidos son dos hombres de apellidos Maltés, de 36 años, y Centeno, de 40 años, quienes fueron ubicados en sus respectivas viviendas en Liberia.
De acuerdo con la información suministrada por el OIJ de Santa Cruz, ambos funcionarios policiales estaban destacados en los sectores de Belén y Filadelfia.
Estas capturas se suman a las ocho realizadas durante los allanamientos efectuados la madrugada de este martes en cinco viviendas de Belén de Carrillo, Villas Marcel, Belén Centro y Arado de Santa Cruz.
En ese primer operativo, los agentes detuvieron a seis hombres y dos mujeres. Siete de ellos figuran como sospechosos de homicidio, tentativa de homicidio, infracción a la Ley de Psicotrópicos y 13 causas de robo de motocicletas mediante la modalidad de bajonazo. La otra mujer fue vinculada con tenencia de armas de fuego.
La investigación incluye el asesinato de un taxista informal ocurrido en julio de 2025 y el ataque contra un adulto mayor de 77 años, registrado en setiembre de ese mismo año.
Durante los primeros allanamientos, el OIJ decomisó teléfonos celulares y cinco armas de fuego: dos pistolas y tres fusiles de asalto.
Con las dos nuevas detenciones, el número de personas aprehendidas en esta investigación asciende a 10. Las autoridades deberán determinar el grado de participación que se atribuye a los oficiales y su eventual relación con los hechos investigados.