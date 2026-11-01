Cartaginés arrasa a San Carlos, lo golea 3-0 y se adueña de la punta del certamen

Cartaginés levantó la mano y lanzó un mensaje contundente a sus rivales. El conjunto brumoso consiguió una victoria de autoridad al derrotar 3-0 a San Carlos, resultado que le permite consolidarse en lo más alto de la clasificación del Torneo de Apertura 2026.

El Fello Meza volvió a ser territorio complicado para sus visitantes. Los dirigidos por Amarini Villatoro aprovecharon su condición de local para sumar tres puntos fundamentales en una jornada que aprieta todavía más la lucha por los puestos de clasificación.

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La victoria tiene un valor especial porque Cartaginés mantiene su fortaleza en casa y demuestra que atraviesa un momento extraordinario.

En 3 puntos Cartaginés levantó la mano y lanzó un mensaje contundente a sus rivales. El Fello Meza volvió a ser territorio complicado para sus visitantes. El Apertura 2026 entra en una etapa decisiva y Cartaginés comienza a perfilarse como uno de los grandes candidatos a pelear por el título.

Alonso Hernández abrió el marcador al minuto 9, con una volea de derecha después de un tiro de esquina cobrado por Geancarlo Castro.

Posteriormente, Diego Mesén amplió la ventaja al minuto 19, con un remate cruzado de derecha, nuevamente después de una acción de balón parado. Finalmente Douglas López sentenció el triunfo con gol _vía asistencia de Manuel Morán _ en las postrimerías del encuentro en el minuto 86.

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La cima tiene dueño, pero Sporting no afloja

Con este resultado, Cartaginés se consolida en el primer lugar de la tabla por diferencia de gol sobre Sporting, equipo que también atraviesa una gran racha y continúa siendo protagonista del campeonato.

Los brumosos saben que no pueden bajar los brazos, porque Sporting sigue presionando y la pelea por el liderato está más encendida que nunca.

San Carlos deja escapar una valiosa oportunidad

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Para los norteños, la derrota representa un duro tropiezo. Tenían la posibilidad de acercarse a la zona de clasificación, pero el 3-0 en Cartago complica sus aspiraciones y los obliga a reaccionar en las próximas jornadas.

El Apertura 2026 entra en una etapa decisiva y Cartaginés comienza a perfilarse como uno de los grandes candidatos a pelear por el título.