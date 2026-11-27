"Gracias a Dios estoy vivo". Con esas palabras describió su milagrosa supervivencia Jordy Rojas, el conductor del camión pesado cargado con cerca de 600 cilindros de gas LP que colisionó y se incendió la tarde de ayer jueves en el Cerro de la Muerte (Ruta 2, Interamericana Sur).

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En declaraciones brindadas al medio regional TV Sur, el transportista ofreció su versión oficial sobre las causas que provocaron el aparatoso accidente en el sector conocido como la Vuelta de las Monjas, el cual obligó al cierre total de la vía y generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

En 3 puntos "Gracias a Dios estoy vivo". Con esas palabras describió su milagrosa supervivencia Jordy Rojas. En declaraciones brindadas al medio regional TV Sur, el transportista ofreció su versión oficial sobre las causas que provocaron el aparatoso accidente en el sector conocido como la Vuelta… Las autoridades de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos mantienen las investigaciones para confirmar el origen técnico de la falla y evaluar los daños en la infraestructura vial.

Según el relato de Rojas, el vehículo circulaba a una velocidad moderada —a menos de 60 kilómetros por hora— al momento en que presentó un fallo mecánico crítico.

"El camión se quedó sin frenos de un pronto a otro", aseguró el chofer, explicando que contaba con pocos segundos para reaccionar en una de las pendientes más peligrosas de la carretera Interamericana Sur.

La maniobra para evitar una tragedia mayor

Al notar que no podía detener la unidad de carga pesada, el conductor tomó la decisión de arrinconar el camión contra el paredón de la montaña para frenar su marcha y evitar impactar de frente contra otros vehículos que transitaban por la zona.

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A pesar de la maniobra evasiva, el vehículo colisionó contra otro camión y un automóvil liviano antes de quedar detenido.

El momento más crítico ocurrió justo tras el choque. Rojas explicó que logró lanzarse de la cabina en el instante exacto del impacto, apenas segundos antes de que el fuego consumiera el automotor y comenzaran a estallar decenas de cilindros de gas.

Pese a la magnitud de la explosión y las llamas, el conductor resultó prácticamente ileso. Según indicó, únicamente sufrió raspones leves y un cuadro de taquicardia producto de la adrenalina, sin necesidad de ser trasladado a un centro médico. Tampoco se reportaron personas fallecidas ni heridos de gravedad entre los ocupantes de los otros vehículos involucrados.

Las autoridades de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos mantienen las investigaciones para confirmar el origen técnico de la falla y evaluar los daños en la infraestructura vial.

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