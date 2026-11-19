La Defensoría de los Habitantes realizará este viernes 20 de noviembre una sesión de trabajo virtual con personas que enfrentan atrasos en el pago de sus licencias de cuido, una situación que, según advirtió la defensora Angie Cruickshank, mantiene a varias familias en una condición de preocupación debido a su dependencia de esos recursos.

El encuentro está programado para las 8:30 a. m. y se desarrollará de manera virtual a petición de las propias familias. La modalidad busca facilitar la participación de quienes tienen a su cargo el cuidado de personas que requieren atención y no pueden ausentarse de sus hogares.

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En 3 puntos La Defensoría de los Habitantes realizará este viernes 20 de noviembre una sesión de trabajo virtual con personas que enfrentan atrasos en el pago de sus licencias de cuido, una situación que. El encuentro está programado para las 8:30 a. m. y se desarrollará de manera virtual a petición de las propias familias. “Su voz es fundamental para que podamos impulsar las respuestas que ustedes y sus familias necesitan”, expresó Cruickshank al invitar a las personas afectadas a participar.

Cruickshank explicó que la institución pretende escuchar directamente las experiencias de los afectados, conocer las consecuencias que han enfrentado por la falta de pago y revisar el avance de sus casos ante las entidades responsables.

La defensora señaló que las personas perjudicadas dependen de esos recursos para garantizar una atención digna a sus familiares, por lo que los atrasos representan una dificultad para quienes asumen las labores de cuido.

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“Estas personas están desesperadas porque dependen de estos recursos para una atención digna de esta población”, manifestó.

Las personas que estén atravesando esta situación pueden solicitar su inscripción mediante el correo electrónico fjimé[email protected].

En el mensaje deben incluir su nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono.

La Defensoría indicó que la sesión permitirá recopilar los testimonios de las familias y dar seguimiento a las gestiones necesarias ante las instituciones encargadas de atender estos casos.

“Su voz es fundamental para que podamos impulsar las respuestas que ustedes y sus familias necesitan”, expresó Cruickshank al invitar a las personas afectadas a participar.