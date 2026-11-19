La diputada oficialista Nayuribe Guadamuz Rosales solicitó al fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, un informe detallado y documentación sobre las gestiones que realizó el Ministerio Público para proteger al periodista Camilo Rodríguez, asesinado recientemente.

La legisladora dirigió una solicitud formal a Díaz en la que pide esclarecer qué atención recibió el comunicador después de denunciar amenazas contra su vida y cuáles mecanismos de protección se valoraron en su caso.

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El documento surge en medio de las versiones públicas sobre la atención que recibió Rodríguez antes del homicidio. Según lo que se ha dado a conocer, el periodista fue remitido a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, pero no llegó a incorporarse al programa debido a las condiciones establecidas para su ingreso.

Guadamuz busca determinar si esa decisión quedó documentada y cuáles fueron las actuaciones posteriores de la Fiscalía.

En 3 puntos La diputada oficialista Nayuribe Guadamuz Rosales solicitó al fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, un informe detallado y documentación sobre las gestiones que realizó el Ministerio Público para proteger al periodista Camilo Rodríguez. La legisladora dirigió una solicitud formal a Díaz en la que pide esclarecer qué atención recibió el comunicador después de denunciar amenazas contra su vida y cuáles mecanismos de protección se valoraron en su caso. Por ahora, la solicitud plantea una serie de preguntas sobre el manejo de las amenazas que denunció Rodríguez y la existencia de registros que permitan reconstruir qué medidas se le ofrecieron antes de su asesinato.

Entre los puntos planteados, la diputada pidió conocer cuántas denuncias por amenazas presentó Rodríguez, las fechas en que las interpuso y cuáles fiscalías recibieron esos reportes.

También solicitó copia del protocolo institucional para atender a personas que denuncian amenazas contra su vida, especialmente en lo referente a la valoración del riesgo y la aplicación de medidas de protección.

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Uno de los aspectos centrales de la gestión legislativa es establecer si el periodista rechazó expresamente ingresar al programa de protección o si, por el contrario, manifestó desacuerdo con algunas de las condiciones que se le plantearon.

Para aclarar ese punto, Guadamuz pidió copia de cualquier documento firmado, comunicación escrita, acta o registro institucional en el que Rodríguez o su representante legal hayan dejado constancia de esa decisión.

La diputada incluso solicitó que, si no existe ningún respaldo documental de un rechazo expreso, el Ministerio Público lo indique claramente.

Además, quiere saber si después de la supuesta negativa la Fiscalía realizó nuevas valoraciones de riesgo, ofreció otras alternativas de protección o mantuvo algún seguimiento a las amenazas denunciadas.

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La solicitud también incluye los documentos que sirvieron de fundamento para las declaraciones públicas sobre la supuesta decisión del periodista de no incorporarse al programa, así como la identificación de la dependencia que proporcionó esa información y la fecha en que lo hizo.

Solicita identificar a responsables de la oficina

Guadamuz pidió, además, conocer el nombre y el cargo de la persona que actualmente dirige la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.

La legisladora aclaró que su gestión busca conocer las actuaciones institucionales y no interferir en las investigaciones penales relacionadas con el asesinato ni adelantar conclusiones sobre posibles responsabilidades.

En caso de que parte de la documentación esté protegida por reserva legal, solicitó que se entregue una versión pública o una certificación de las actuaciones, cuando sea jurídicamente posible.

La respuesta deberá ser enviada al correo oficial de la diputada en la Asamblea Legislativa.

Por ahora, la solicitud plantea una serie de preguntas sobre el manejo de las amenazas que denunció Rodríguez y la existencia de registros que permitan reconstruir qué medidas se le ofrecieron antes de su asesinato.