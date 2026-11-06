Caso Éxodo da un giro: Don Stockwell queda libre y su socio irá seis meses a prisión por lavado de dinero narco

El caso Éxodo, una de las investigaciones más llamativas sobre presunta legitimación de capitales provenientes del narcotráfico en Costa Rica, tuvo un nuevo capítulo judicial: el reconocido productor de eventos Don Stockwell continuará en libertad y sin medidas cautelares, mientras que su colega Hugo Barboza deberá permanecer seis meses en prisión preventiva.

La resolución fue dictada la mañana del jueves 5 de noviembre por el Juzgado Penal de Goicoechea, casi un mes después de los allanamientos que sacudieron el mundo del entretenimiento nacional y dejaron al descubierto una supuesta red criminal que habría utilizado conciertos internacionales para introducir dinero ilícito en la economía formal.

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Ambos empresarios figuran como sospechosos de legitimación de capitales dentro de una organización aparentemente dirigida por Edwin Vargas García, conocido como alias "Sobrino", señalado por las autoridades como uno de los principales líderes del narcotráfico en el Gran Área Metropolitana.

Según la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, la estructura habría destinado aproximadamente $859.000 en efectivo a la organización de espectáculos masivos, entre ellos conciertos de Ricardo Montaner y Romeo Santos, así como el evento Nitro Circus.

En 3 puntos El caso Éxodo, una de las investigaciones más llamativas sobre presunta legitimación de capitales provenientes del narcotráfico en Costa Rica. La resolución fue dictada la mañana del jueves 5 de noviembre por el Juzgado Penal de Goicoechea. La investigación sigue abierta y corresponde a las autoridades judiciales determinar las eventuales responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.

El dinero presuntamente ingresaba a las producciones mediante inversiones o préstamos, mecanismo que habría permitido mezclar recursos de origen ilícito con ingresos provenientes de actividades comerciales legítimas.

Además de Hugo Barboza, el juzgado ordenó seis meses de prisión preventiva contra nueve personas de apellidos Oviedo, Pana, Alfaro, Acuña, Agüero, Pérez, Madriz, Quirós y Solano.

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A estos imputados se les atribuyen presuntas participaciones directas en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y la legitimación de capitales.

Por otra parte, quedaron sin medidas cautelares Stockwell y otros investigados de apellidos Vízuqez, García, Berrocal, Hernández, Chacón y Arrieta.

Las autoridades investigan si estas personas colaboraban con la estructura mediante movimientos bancarios, financiamiento de vehículos, elaboración de contratos, operaciones comerciales, traslado de dinero y préstamos informales conocidos como gota a gota.

La decisión judicial no significa que los beneficiados con la libertad hayan sido declarados inocentes o excluidos del expediente. Todos mantienen su condición de investigados mientras continúa el proceso penal.

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Conciertos, criptomonedas y hasta lingotes de oro

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores es la diversidad de mecanismos que aparentemente utilizaba la organización para ocultar el origen del dinero.

Entre las actividades bajo investigación aparecen la compra de propiedades, construcción de edificaciones, adquisición de vehículos, negocios ganaderos, comercialización de oro y financiamiento de conciertos.

El expediente también señala el uso de criptomonedas para movilizar recursos y evitar los controles bancarios tradicionales.

Durante los allanamientos, las autoridades encontraron artículos de lujo, joyas, lingotes de oro y relojes valorados en millones de colones.

Entre las transacciones investigadas destaca la supuesta adquisición de un vehículo de ₡30 millones pagado mediante monedas de oro.

Los investigadores consideran que estas operaciones habrían servido para transformar las ganancias del narcotráfico en bienes y actividades aparentemente legales.

La videollamada que vinculó a Stockwell con "Sobrino"

Otro de los elementos incorporados a la investigación es una videollamada realizada en septiembre de 2023 entre Don Stockwell y el presunto líder criminal.

El empresario reconoció ante la Fiscalía que participó en una comunicación con Vargas, aunque sostuvo que el contacto se produjo por intermediación de Hugo Barboza.

Durante su declaración también se refirió a una operación de $350.000 relacionada con la organización de un concierto de Aventura.

Las autoridades analizan esas conversaciones y movimientos financieros para establecer si los productores conocían el presunto origen ilícito del dinero utilizado en los espectáculos.

El expediente incluye además comunicaciones mediante Snapchat, plataforma que habría sido utilizada por integrantes de la estructura para intercambiar instrucciones y coordinar operaciones.

Como parte de la resolución, el juzgado rechazó las objeciones planteadas por las defensas sobre la acumulación de causas y la incorporación de comunicaciones obtenidas de esa aplicación.

"Sobrino" habría seguido manejando la organización desde prisión

Edwin Vargas García fue detenido en enero de 2025 durante un operativo policial en Granadilla de Curridabat.

Su captura ocurrió después de que intentara escapar de las autoridades y los oficiales tuvieran que intervenir su vehículo para impedir la fuga.

Sin embargo, su ingreso al centro penitenciario La Reforma no habría significado el final de sus actividades criminales.

De acuerdo con la investigación, Vargas presuntamente continuó dirigiendo operaciones desde prisión mediante comunicaciones con integrantes de su organización.

La estructura habría mantenido presencia en sectores como Tibás, Curridabat, Purral, Desamparados, Granadilla y Barrio Cuba, entre otros puntos de la capital.

El caso Éxodo abrió una nueva línea de investigación sobre la posible utilización de la industria del entretenimiento para legitimar ganancias provenientes del narcotráfico.

Ahora, mientras Hugo Barboza y otros nueve imputados enfrentarán los próximos seis meses en prisión preventiva, Don Stockwell continuará en libertad, aunque todavía deberá responder ante la justicia por los señalamientos que pesan en su contra.

La investigación sigue abierta y corresponde a las autoridades judiciales determinar las eventuales responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.