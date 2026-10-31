¡Sporting sacudió el Apertura! Gol de Renzo Carballo hunde al Campeón y pone a los albinegros en la cima

¡Un gol que puede cambiarlo todo! Sporting protagonizó una noche de máxima tensión al derrotar 1-0 al Club Sport Herediano, gracias a una anotación agónica del paraguayo Renzo Carballo, quien apareció en el momento más oportuno para inclinar la balanza.

El encuentro, disputado este sábado 31 de octubre en el estadio Puente Piedra, tenía aroma de final para ambos equipos. Sporting buscaba tres puntos fundamentales para meterse de lleno en la pelea por la cima, mientras que Herediano llegaba obligado a sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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En 3 puntos ¡Un gol que puede cambiarlo todo! Sporting protagonizó una noche de máxima tensión al derrotar 1-0 al Club Sport Herediano, gracias a una anotación agónica del paraguayo Renzo Carballo. El encuentro, disputado este sábado 31 de octubre en el estadio Puente Piedra, tenía aroma de final para ambos equipos. En Halloween hubo sustos, pero el golpe más terrorífico se lo llevó Herediano.

Pero el fútbol tenía preparado un desenlace cruel para los rojiamarillos.

Cuando todo apuntaba a un empate sin goles, Carballo apareció para convertirse en el héroe de la noche y desatar la celebración albinegra. Una anotación que vale muchísimo más que tres puntos por el momento que atraviesa el campeonato.

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Con esta victoria, Sporting se coloca de momento como líder general de la tabla de posiciones, a la espera de los demás resultados de la jornada.

La otra cara de la moneda es Herediano. El conjunto florense se marcha de Puente Piedra con las manos vacías y con un panorama cada vez más complicado. La derrota representa un golpe durísimo y deja prácticamente contra las cuerdas sus posibilidades de clasificación a la segunda fase del Torneo de Apertura 2026.

El margen de error se reduce y ahora los florenses dependen de una combinación de resultados y de lo que puedan hacer en sus compromisos restantes.

Sporting, por su parte, celebra una victoria de enorme trascendencia. Un gol agónico, una noche inolvidable y un liderato que alimenta la ilusión de todo el entorno albinegro.

En Halloween hubo sustos, pero el golpe más terrorífico se lo llevó Herediano. Sporting encontró oro en el último suspiro y ahora mira a todos desde lo más alto.