Pablo Camacho tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el Clásico Nacional
La Comisión de Arbitraje ya definió el equipo arbitral para el esperado enfrentamiento entre Saprissa y Alajuelense, este domingo 1 de noviembre, a las 4:00 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa. Pablo Camacho destaca…
El Clásico Nacional ya tiene árbitro. Pablo Camacho fue designado para dirigir el compromiso entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, correspondiente a la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Promerica.
Camacho tendrá la responsabilidad de controlar las acciones en un encuentro que promete emociones, intensidad y mucha presión, debido a lo que está en juego para ambos equipos en la lucha por los primeros puestos del campeonato.
La designación coloca a Camacho en el centro de atención para un partido en el que cada decisión, cada falta y cada jugada dentro de las áreas podrían generar discusión.
Además, el nombramiento llega con antecedentes de polémica. Camacho ya ha dirigido clásicos nacionales y uno de los encuentros recordados fue el empate 2-2 de abril de 2024, que generó cuestionamientos de analistas arbitrales por algunas decisiones.
Ahora tendrá una nueva prueba en Tibás, donde Saprissa buscará defender su posición en la parte alta de la tabla y Alajuelense llegará motivado después de conseguir su clasificación a la final de la Copa Centroamericana.
La mesa está servida: dos históricos rivales, un estadio lleno de expectativas y un equipo arbitral que tendrá todos los reflectores encima. En un clásico de esta magnitud, el arbitraje también juega su propio partido.