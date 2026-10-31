Pablo Camacho tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el Clásico Nacional

El Clásico Nacional ya tiene árbitro. Pablo Camacho fue designado para dirigir el compromiso entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, correspondiente a la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Promerica.

Camacho tendrá la responsabilidad de controlar las acciones en un encuentro que promete emociones, intensidad y mucha presión, debido a lo que está en juego para ambos equipos en la lucha por los primeros puestos del campeonato.

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En 3 puntos El Clásico Nacional ya tiene árbitro. Pablo Camacho fue designado para dirigir el compromiso entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, correspondiente a la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Promerica. Camacho tendrá la responsabilidad de controlar las acciones en un encuentro que promete emociones, intensidad y mucha presión, debido a lo que está en juego para ambos equipos en la lucha por los primeros puestos del campeonato. La mesa está servida: dos históricos rivales, un estadio lleno de expectativas y un equipo arbitral que tendrá todos los reflectores encima.

La designación coloca a Camacho en el centro de atención para un partido en el que cada decisión, cada falta y cada jugada dentro de las áreas podrían generar discusión.

Además, el nombramiento llega con antecedentes de polémica. Camacho ya ha dirigido clásicos nacionales y uno de los encuentros recordados fue el empate 2-2 de abril de 2024, que generó cuestionamientos de analistas arbitrales por algunas decisiones.

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Ahora tendrá una nueva prueba en Tibás, donde Saprissa buscará defender su posición en la parte alta de la tabla y Alajuelense llegará motivado después de conseguir su clasificación a la final de la Copa Centroamericana.

La mesa está servida: dos históricos rivales, un estadio lleno de expectativas y un equipo arbitral que tendrá todos los reflectores encima. En un clásico de esta magnitud, el arbitraje también juega su propio partido.