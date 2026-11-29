Un hombre de nacionalidad venezolana, quien se encontraba en condición migratoria irregular en Costa Rica, fue detenido la mañana de este domingo en San José, señalado como presunto líder de una banda dedicada al robo de motocicletas en la Gran Área Metropolitana (GAM).

La captura se concretó en el sector de Plaza González Víquez, mediante un trabajo conjunto entre oficiales de las policías municipales de San José y Escazú.

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En 3 puntos Un hombre de nacionalidad venezolana, quien se encontraba en condición migratoria irregular en Costa Rica, fue detenido la mañana de este domingo en San José. La captura se concretó en el sector de Plaza González Víquez, mediante un trabajo conjunto entre oficiales de las policías municipales de San José y Escazú. De acuerdo con la información divulgada por Solano, la banda operaba en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana.

La información fue confirmada por Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, quien señaló que el detenido era investigado por su presunta vinculación con una estructura dedicada al robo de estos vehículos.

El operativo permitió ubicar al sospechoso en la capital y ponerlo bajo custodia de las autoridades correspondientes.

La intervención fue resultado de la coordinación entre los cuerpos policiales de ambos cantones, que trabajaron para localizar al hombre señalado como supuesto cabecilla del grupo.

De acuerdo con la información divulgada por Solano, la banda operaba en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana.

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