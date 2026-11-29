Tres personas fallecidas y otras tres heridas es el saldo de una serie de agresiones con armas de fuego y armas blancas atendidas por la Cruz Roja Costarricense entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo 29 de noviembre.

Los incidentes se reportaron en comunidades de San José, Limón y Alajuela. En dos de los casos hubo víctimas mortales por impactos de bala, mientras que en el tercero un hombre perdió la vida tras sufrir heridas con arma blanca.

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El primer hecho ocurrió a las 7:23 p. m. en Hatillo 6, sobre la avenida Los Andes. Los cruzrojistas encontraron a una mujer de 37 años con heridas de bala en el cuello y el tórax y la declararon fallecida en el sitio.

En 3 puntos Tres personas fallecidas y otras tres heridas es el saldo de una serie de agresiones con armas de fuego y armas blancas atendidas por la Cruz Roja Costarricense entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo 29 de noviembre. Los incidentes se reportaron en comunidades de San José, Limón y Alajuela. En total, los cuatro incidentes dejaron tres personas fallecidas y tres trasladadas a centros médicos.

En el mismo ataque, un hombre adulto resultó herido y fue trasladado en condición urgente al Hospital San Juan de Dios.

Horas después, la Cruz Roja atendió un tiroteo en Carrandí de Matina, Limón. En ese lugar, un hombre de 33 años presentaba impactos de bala en la cabeza y el tórax. Los socorristas confirmaron que ya había fallecido.

El tercer homicidio se registró cerca de la medianoche en San Jorge de Los Chiles, Alajuela. En esa comunidad, un hombre de 30 años sufrió una agresión con arma blanca y fue declarado muerto en el sitio.

Durante ese mismo incidente, otro hombre de 33 años resultó herido en el tórax. Debido a la gravedad de su condición, fue trasladado de urgencia al Hospital de Los Chiles.

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La jornada violenta continuó durante la madrugada de este domingo con otro ataque con arma blanca, esta vez en Pozos de Santa Ana.

La alerta ingresó a las 2:13 a. m. por un hombre de 25 años que presentaba una herida en el muslo derecho. Los cruzrojistas lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

En total, los cuatro incidentes dejaron tres personas fallecidas y tres trasladadas a centros médicos. Las circunstancias de cada agresión deberán ser esclarecidas por las autoridades judiciales.

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