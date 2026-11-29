Una celebración familiar terminó en tragedia la tarde de este sábado en Liberia, Guanacaste, cuando varios sujetos armados irrumpieron en una vivienda donde se llevaba a cabo un té de canastilla y dispararon contra las personas presentes.

El ataque dejó como saldo un hombre de 26 años fallecido y una joven embarazada de 19 años herida de bala.

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En 3 puntos Una celebración familiar terminó en tragedia la tarde de este sábado en Liberia, Guanacaste, cuando varios sujetos armados irrumpieron en una vivienda donde se llevaba a cabo un té de canastilla y dispararon contra las personas presentes. El ataque dejó como saldo un hombre de 26 años fallecido y una joven embarazada de 19 años herida de bala. El caso permanece bajo investigación judicial.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido con el apellido Ugalde. Según el reporte preliminar, recibió impactos de bala en la cabeza y el rostro, lesiones que le provocaron la muerte en el mismo lugar.

La mujer herida, de apellido Torres, sufrió una lesión por proyectil de arma de fuego y fue trasladada en condición grave al Hospital de Liberia.

Los hechos se produjeron pasadas la 1 p. m. en barrio Condega. De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, Ugalde y Torres se encontraban dentro de la vivienda participando en la actividad cuando llegaron varios individuos a bordo de una motocicleta.

En apariencia, los sujetos ingresaron a la propiedad y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra quienes estaban en el sitio. Después del ataque, huyeron.

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Por ahora, no se han divulgado detalles sobre la identidad de los sospechosos ni sobre las razones que habrían motivado la agresión.

Agentes del OIJ de Liberia asumieron la investigación y trabajan para reconstruir la secuencia de los hechos, establecer el móvil del ataque y localizar a los responsables.

El caso permanece bajo investigación judicial.

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