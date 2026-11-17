El periodista Camilo Rodríguez tenía planes importantes para este jueves 19 de noviembre, apenas un día antes de celebrar su cumpleaños. Sin embargo, el ataque a balazos que acabó con su vida este lunes impidió que pudiera concretar uno de los proyectos que más lo entusiasmaban.

Así lo reveló su abogado y amigo cercano, Jorge Horacio Jiménez Aguilar, quien contó que ambos tenían programada una actividad para anunciar un libro relacionado con el caso del llamado “Descuartizador”, uno de los crímenes que conmocionaron al país a principios de la década del 2000.

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Según explicó el abogado en declaraciones a La Nación, los dos habían trabajado en ese proyecto y tenían previstas entrevistas para dar a conocer detalles de la publicación.

En 3 puntos El periodista Camilo Rodríguez tenía planes importantes para este jueves 19 de noviembre, apenas un día antes de celebrar su cumpleaños. Así lo reveló su abogado y amigo cercano, Jorge Horacio Jiménez Aguilar, quien contó que ambos tenían programada una actividad para anunciar un libro relacionado con el caso del llamado “Descuartizador”. Su muerte dejó inconclusos varios proyectos periodísticos, entre ellos el anuncio de ese libro que tenía previsto realizar este jueves, apenas 24 horas antes de su cumpleaños.

Rodríguez estaba entusiasmado con sus proyectos y mantenía intactos sus deseos de continuar ejerciendo el periodismo, una profesión en la que se caracterizó por sus investigaciones y denuncias sobre narcotráfico y corrupción.

La actividad estaba prevista para este jueves 19 de noviembre, mientras que el comunicador celebraría su cumpleaños al día siguiente, viernes 20.

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Jiménez lamentó que los sicarios acabaran con la vida de su amigo precisamente cuando se preparaba para continuar con sus proyectos profesionales.

El abogado también reveló que Rodríguez había solicitado ayuda a las autoridades en varias ocasiones debido a las amenazas de muerte que recibía.

De acuerdo con Jiménez, algunas de esas gestiones no habrían recibido la atención que el periodista esperaba, situación que lamentó tras conocer su asesinato.

Por su parte, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que Rodríguez había denunciado amenazas contra su vida, pero rechazó acogerse al programa de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público.

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Camilo Rodríguez fue asesinado la tarde del lunes 16 de noviembre, mientras viajaba en un vehículo por la ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Dos sujetos que se movilizaban en motocicleta se acercaron al vehículo y dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

Su muerte dejó inconclusos varios proyectos periodísticos, entre ellos el anuncio de ese libro que tenía previsto realizar este jueves, apenas 24 horas antes de su cumpleaños.