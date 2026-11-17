Asesinato de Camilo Rodríguez provoca contundente reacción de la Iglesia católica
Los obispos costarricenses condenaron el crimen del periodista y lanzaron una advertencia sobre la violencia y la necesidad de defender la libertad de expresión en el país.
El asesinato del periodista Camilo Rodríguez, de 50 años, provocó una reacción de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que condenó el ataque y expresó su preocupación por la violencia que afecta al país.
A través de un pronunciamiento divulgado este lunes 16 de noviembre, los obispos lamentaron la muerte del comunicador, quien fue asesinado a balazos mientras viajaba en un vehículo por la ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo de Heredia.
Los representantes de la Iglesia católica aprovecharon el mensaje para recordar que la libertad de expresión y de prensa constituye un derecho fundamental que debe ser protegido en una sociedad democrática.
“La libertad de expresión y de prensa son un pilar fundamental de nuestra democracia. Su defensa exige reconocer que todas las personas tienen derecho a manifestar sus ideas con libertad, responsabilidad y sin temor a sufrir violencia”, señalaron.
La Conferencia Episcopal también hizo un llamado a recuperar el respeto por la vida humana y rechazar cualquier manifestación de violencia como mecanismo para resolver diferencias.
En su mensaje, los obispos insistieron en que el diálogo, la paz y el respeto mutuo deben prevalecer frente a los conflictos sociales.
La Iglesia católica manifestó su confianza en que las autoridades judiciales logren esclarecer el homicidio y determinar quiénes estuvieron detrás del ataque.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público investigan las circunstancias en las que ocurrió el crimen, así como el posible móvil y la identidad de sus responsables.
El asesinato de Rodríguez ha generado preocupación por la seguridad de quienes ejercen labores de comunicación y por la necesidad de garantizar que todas las personas puedan expresar sus ideas sin temor a sufrir represalias violentas.