El asesinato del periodista Camilo Rodríguez, de 50 años, provocó una reacción de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que condenó el ataque y expresó su preocupación por la violencia que afecta al país.

Publicidad

En 3 puntos El asesinato del periodista Camilo Rodríguez, de 50 años, provocó una reacción de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que condenó el ataque y expresó su preocupación por la violencia que afecta al país. A través de un pronunciamiento divulgado este lunes 16 de noviembre, los obispos lamentaron la muerte del comunicador, quien fue asesinado a balazos mientras viajaba en un vehículo por la ruta 32. El asesinato de Rodríguez ha generado preocupación por la seguridad de quienes ejercen labores de comunicación y por la necesidad de garantizar que todas las personas puedan expresar sus ideas sin temor a sufrir represalias violentas.

A través de un pronunciamiento divulgado este lunes 16 de noviembre, los obispos lamentaron la muerte del comunicador, quien fue asesinado a balazos mientras viajaba en un vehículo por la ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Los representantes de la Iglesia católica aprovecharon el mensaje para recordar que la libertad de expresión y de prensa constituye un derecho fundamental que debe ser protegido en una sociedad democrática.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

“La libertad de expresión y de prensa son un pilar fundamental de nuestra democracia. Su defensa exige reconocer que todas las personas tienen derecho a manifestar sus ideas con libertad, responsabilidad y sin temor a sufrir violencia”, señalaron.

La Conferencia Episcopal también hizo un llamado a recuperar el respeto por la vida humana y rechazar cualquier manifestación de violencia como mecanismo para resolver diferencias.

En su mensaje, los obispos insistieron en que el diálogo, la paz y el respeto mutuo deben prevalecer frente a los conflictos sociales.

La Iglesia católica manifestó su confianza en que las autoridades judiciales logren esclarecer el homicidio y determinar quiénes estuvieron detrás del ataque.

Publicidad

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público investigan las circunstancias en las que ocurrió el crimen, así como el posible móvil y la identidad de sus responsables.

El asesinato de Rodríguez ha generado preocupación por la seguridad de quienes ejercen labores de comunicación y por la necesidad de garantizar que todas las personas puedan expresar sus ideas sin temor a sufrir represalias violentas.