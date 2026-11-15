¡Se calentaron los ánimos! Andy Rojas repartió manotazos en una batalla campal entre New York Red Bulls y América de México

Lo que comenzó como un partido amistoso entre el New York Red Bulls de la MLS y el poderoso Club América de México terminó en una auténtica batalla campal que dejó imágenes lamentables y al futbolista costarricense Andy Rojas en el centro de la polémica.

El encuentro, disputado la noche del sábado 14 de noviembre en el Sports Illustrated Stadium, tenía como objetivo mantener el ritmo competitivo de ambos equipos durante la pausa por la fecha FIFA. Sin embargo, el fútbol pasó a un segundo plano cuando los protagonistas perdieron el control de sus emociones.

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En lo deportivo, New York Red Bulls se dejó la victoria por marcador de 1-0, gracias a una anotación del argentino Nehuén Benedetti al minuto 58.

Pero el resultado terminó prácticamente eclipsado por los acontecimientos registrados en los minutos finales.

En 3 puntos Lo que comenzó como un partido amistoso entre el New York Red Bulls de la MLS y el poderoso Club América de México terminó en una auténtica batalla campal que dejó imágenes lamentables y al futbolista costarricense Andy Rojas en el centro… El encuentro, disputado la noche del sábado 14 de noviembre en el Sports Illustrated Stadium, tenía como objetivo mantener el ritmo competitivo de ambos equipos durante la pausa por la fecha FIFA. El fútbol volvió a recordar que la rivalidad y las emociones necesitan límites, incluso cuando se trata de un partido de preparación.

El altercado comenzó alrededor del minuto 84, luego de una disputa por el balón que provocó empujones y reclamos entre jugadores de ambos equipos.

La situación escaló rápidamente. Futbolistas comenzaron a intercambiar golpes, manotazos y patadas, mientras otros compañeros intentaban separar a los involucrados.

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Entre las imágenes que más llamaron la atención estuvo la participación del costarricense Andy Rojas, jugador del New York Red Bulls, quien apareció involucrado directamente en los enfrentamientos y lanzó manotazos contra futbolistas del conjunto mexicano.

La pelea se extendió por diferentes sectores del terreno de juego e incluso llegó hasta las cercanías de una de las porterías. La intervención de otros jugadores y miembros de los cuerpos técnicos fue necesaria para intentar controlar los ánimos.

Seis expulsados y un amistoso convertido en escándalo

La gravedad de los acontecimientos obligó al árbitro a detener el compromiso durante varios minutos.

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Finalmente, se reportaron seis expulsiones, tres por cada equipo. Por el América fueron señalados Emilio Lara, Ramón Juárez y Dagoberto Espinoza, mientras que por New York Red Bulls aparecieron Andy Rojas y otros dos futbolistas involucrados en la confrontación.

El partido pudo reanudarse después de que los ánimos se calmaran, pero las imágenes de la pelea ya habían comenzado a circular por las redes sociales y medios deportivos internacionales.

Para Andy Rojas, futbolista costarricense que milita en el fútbol estadounidense, el episodio representa una aparición internacional que seguramente generará comentarios.

Un encuentro que debía servir para preparar a ambos clubes terminó dejando una imagen muy diferente: jugadores intercambiando golpes, bancas involucradas y tarjetas rojas en un compromiso que, al menos en el papel, era amistoso.

Porque una cosa es competir con intensidad y otra muy distinta es terminar protagonizando una batalla campal.

El fútbol volvió a recordar que la rivalidad y las emociones necesitan límites, incluso cuando se trata de un partido de preparación.