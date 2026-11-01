Caen cuatro presuntos sicarios tras ataque que deja a niño de 13 años y a un adulto muertos en Paraíso

Cuatro hombres fueron detenidos como sospechosos de participar en el ataque armado que dejó dos fallecidos, entre ellos un niño de 13 años, la tarde de este sábado en Llanos de Santa Lucía de Paraíso.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en La Uruca, donde quedaron a disposición de las autoridades para investigar su posible vinculación con el doble homicidio.

Publicidad

La captura se produjo durante un rápido operativo de la Fuerza Pública, luego de que los hombres fueran detectados cuando viajaban en otro vehículo por las inmediaciones del cementerio de Cartago.

En 3 puntos Cuatro hombres fueron detenidos como sospechosos de participar en el ataque armado que dejó dos fallecidos, entre ellos un niño de 13 años, la tarde de este sábado en Llanos de Santa Lucía de Paraíso. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en La Uruca, donde quedaron a disposición de las autoridades para investigar su posible vinculación con el doble homicidio. De acuerdo con la información preliminar, en la agresión se utilizaron armas de alto poder.

Según la información preliminar, los sospechosos habrían abandonado antes el automóvil aparentemente utilizado para cometer el ataque, sobre la carretera hacia el centro de Paraíso.

Ese primer vehículo fue ubicado por oficiales que participaban en el dispositivo policial. Aparentemente, tenía combustible esparcido para prenderle fuego, pero la intervención de las autoridades habría impedido que lo incendiaran.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Tras abandonar ese carro, los ocupantes huyeron. La búsqueda permitió interceptar un segundo vehículo en Cartago y detener a los cuatro hombres.

El ataque ocurrió a la 1:39 p. m., cuando los agresores dispararon contra dos personas que se encontraban en vía pública en Llanos de Santa Lucía. En el sitio murió Christopher Quirós Vega, de 33 años, mientras que otro hombre resultó gravemente herido.

Durante el tiroteo también fue alcanzado Derek López Moya, de 13 años, quien se encontraba jugando en el lugar.

El niño y el adulto herido fueron trasladados en un vehículo particular al Hospital Max Peralta de Cartago. Sin embargo, al llegar al servicio de Emergencias, el menor fue declarado sin vida.

Publicidad

Un video del ataque muestra a una persona que baja del vehículo. Las autoridades deberán determinar cuál habría sido la participación de cada uno de los cuatro detenidos.

De acuerdo con la información preliminar, en la agresión se utilizaron armas de alto poder. El caso permanece bajo investigación para esclarecer el motivo del ataque y establecer las responsabilidades.