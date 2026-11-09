Cae lancha cargada de droga en la zona sur: su capitán ya había sido detenido en el extranjero por narcotráfico

Tres extranjeros fueron detenidos por oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas durante una operación conjunta entre Costa Rica y Estados Unidos, luego de que interceptaran una lancha rápida que transportaba un posible cargamento de drogas en el Pacífico Sur.

El operativo se desarrolló la noche del domingo, a 41 millas náuticas al suroeste de Sierpe de Osa, con la participación del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) y el apoyo de una aeronave estadounidense de patrullaje marítimo.

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En 3 puntos Tres extranjeros fueron detenidos por oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas durante una operación conjunta entre Costa Rica y Estados Unidos. El operativo se desarrolló la noche del domingo, a 41 millas náuticas al suroeste de Sierpe de Osa, con la participación del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) y el apoyo de una aeronave estadounidense de patrullaje marítimo. La operación contó con cooperación aérea estadounidense y se enmarca en las acciones conjuntas de vigilancia marítima para detectar embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas del Pacífico costarricense.

La embarcación, identificada como Pez Gallo, navegaba sin bandera y tenía aproximadamente 32 pies de longitud. Además, estaba equipada con dos motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno y un sistema de comunicación satelital.

A bordo viajaban tres hombres: un ecuatoriano de apellidos Reina Arias, de 38 años, y dos colombianos de apellidos Perlaza Hurtado, de 52 años, y González Orobio, de 55 años.

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Este último era el capitán de la lancha y, según el Ministerio de Seguridad Pública, registra una detención en 2016 en Ecuador, cuando fue intervenido en otra embarcación que transportaba drogas en aguas de ese país.

Tras la interceptación, las autoridades trasladaron la lancha, a sus tres ocupantes y el cargamento hasta Golfito, donde quedaron a disposición de la Policía de Control de Drogas (PCD).

Los agentes de esa unidad realizan las pericias correspondientes para establecer qué tipo de droga transportaba la embarcación y cuál es la cantidad decomisada.

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad no ha confirmado la naturaleza ni el peso del posible cargamento.

La operación contó con cooperación aérea estadounidense y se enmarca en las acciones conjuntas de vigilancia marítima para detectar embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas del Pacífico costarricense.