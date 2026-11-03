¡Arranca la jornada 15! Sporting y Cartaginés se juegan la cima mientras Alajuelense y Saprissa no pueden tropezar

La Liga Promérica vuelve a escena este martes 3 de noviembre con el inicio de la jornada 15 del campeonato nacional, una fecha cargada de partidos determinantes para los equipos que pelean por los primeros lugares y aquellos que todavía intentan rescatar sus aspiraciones de clasificación.

Con apenas cuatro jornadas por delante después de esta fecha, cada punto comienza a tener un valor enorme.

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La jornada comienza este martes a las 7 p. m., cuando Sporting reciba a Pérez Zeledón.

Los josefinos llegan con la responsabilidad de defender su posición en la parte alta de la clasificación. No quieren ceder terreno y saben que cualquier tropiezo podría permitir que sus perseguidores tomen ventaja.

En 3 puntos La Liga Promérica vuelve a escena este martes 3 de noviembre con el inicio de la jornada 15 del campeonato nacional. Con apenas cuatro jornadas por delante después de esta fecha, cada punto comienza a tener un valor enorme. ¡El Apertura entra en su etapa de máxima presión!

El miércoles será el turno de Alajuelense, que visitará a Escorpiones a las 8 p. m.

Los rojinegros necesitan acelerar el paso en este tramo del campeonato. Después del empate sin goles frente a Saprissa en el clásico nacional, los dirigidos por Óscar Ramírez no tienen demasiado margen para dejar puntos en el camino.

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La Liga necesita ganar para mantenerse firme en la pelea por los puestos de clasificación y evitar que sus rivales directos se escapen.

El jueves llega otro compromiso de enorme importancia: Cartaginés visitará a Inter San Carlos en Ciudad Quesada, a las 5 p. m.

Los brumosos llegan como líderes del Apertura y quieren conservar esa condición. El equipo de Amarini Villatoro sabe que está ante una visita complicada, frente a un Inter que también necesita sumar para mantenerse en la disputa por los puestos de privilegio.

Cartaginés no puede confiarse: Sporting está al acecho y la lucha por la primera posición está completamente abierta.

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Herediano, con la obligación de reaccionar

También el jueves, a las 8 p. m., Herediano tendrá un compromiso de alto voltaje frente a Saprissa en el estadio Carlos Alvarado.

El Team atraviesa una situación complicada. Sus posibilidades de clasificación son reducidas y necesita comenzar a ganar para mantener viva la esperanza.

La derrota 1-0 frente a Sporting en la jornada anterior dejó más presión sobre los florenses, que ahora tendrán enfrente a un Saprissa que viene de empatar 0-0 el clásico nacional y que tampoco puede darse el lujo de desperdiciar puntos.

Además en el Lito Pérez este miércoles, el Puntarenas FC recibirá a San Carlos a partir de las 6 pm.

La tabla aprieta y no hay espacio para errores

Después de 14 jornadas, Cartaginés y Sporting comparten 27 puntos, con los brumosos arriba por diferencia de goles. Saprissa marcha tercero con 25 unidades, mientras Alajuelense ocupa la cuarta posición con 23.

San Carlos también está en la pelea con 22 puntos.

Más abajo, Herediano necesita una reacción importante para no despedirse anticipadamente de sus aspiraciones.

La jornada 15 promete movimientos importantes en la clasificación. La cima está en disputa, los puestos de semifinales no están asegurados y varios equipos se juegan mucho más que tres puntos.

¡El Apertura entra en su etapa de máxima presión!