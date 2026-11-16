Bryan Ruiz no escondió su molestia con el rendimiento de Josimar Alcocer en el partido que disputó la Selección Nacional frente a Ecuador el pasado viernes en el estadio Olímpico Atahualpa.

El seleccionador costarricense fue directo al valorar la participación del atacante del Sparta Praga, pues consideró que estuvo lejos de ofrecer lo que esperaba el cuerpo técnico y que no consiguió marcar diferencias dentro del terreno de juego.

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«Josimar me faltó muchísimo. Un jugador que hace diferencia en su equipo, pero no hace diferencia aquí, no va a jugar solo porque en su equipo juegue», sentenció Ruiz.

En 3 puntos Bryan Ruiz no escondió su molestia con el rendimiento de Josimar Alcocer en el partido que disputó la Selección Nacional frente a Ecuador el pasado viernes en el estadio Olímpico Atahualpa. El seleccionador costarricense fue directo al valorar la participación del atacante del Sparta Praga. Ahora, Josimar Alcocer tendrá el reto de responder a este llamado de atención y demostrar que puede trasladar a la Selección el nivel que ha mostrado en el fútbol europeo.

Las palabras del entrenador representan un llamado de atención para el futbolista, quien milita en el fútbol europeo y ha sido una de las opciones ofensivas de la Tricolor.

Durante el tiempo que permaneció en cancha ante los ecuatorianos, Alcocer no consiguió tener el peso ofensivo esperado ni logró darle continuidad al ataque costarricense.

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Ruiz marca diferencias entre los futbolistas

En su valoración, el seleccionador también dejó entrever que otros jugadores sí consiguieron responder mejor a las exigencias del partido.

Carlos Mora y Manfred Ugalde fueron dos de los futbolistas que tuvieron mayor protagonismo y mostraron características de intensidad que busca implementar el cuerpo técnico.

El mensaje de Ruiz es contundente: el rendimiento que un futbolista tenga en su equipo no representa un boleto automático para jugar con la Selección Nacional.

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La competencia por un puesto en la Tricolor exige respuestas dentro de la cancha, independientemente del nombre, la trayectoria o el club en el que milite cada convocado.

Ahora, Josimar Alcocer tendrá el reto de responder a este llamado de atención y demostrar que puede trasladar a la Selección el nivel que ha mostrado en el fútbol europeo.