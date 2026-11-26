Una intensa estela luminosa sorprendió a decenas de habitantes en distintas zonas del país durante la noche de este miércoles 25 de noviembre. El fenómeno, captado en video por varios ciudadanos alrededor de las 7:15 p. m., corresponde al paso de un meteoro de gran brillo por la atmósfera terrestre.

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En 3 puntos Una intensa estela luminosa sorprendió a decenas de habitantes en distintas zonas del país durante la noche de este miércoles 25 de noviembre. Los reportes de avistamiento se concentraron principalmente en el Valle Central y sectores aledaños, incluyendo localidades de San José, Heredia, Alajuela, Grecia y Puriscal. Los especialistas mantienen abierta la recopilación de material audiovisual y testimonios de personas que hayan presenciado el evento.

Los reportes de avistamiento se concentraron principalmente en el Valle Central y sectores aledaños, incluyendo localidades de San José, Heredia, Alajuela, Grecia y Puriscal, donde testigos describieron una "bola de fuego" que cruzó el firmamento durante unos segundos antes de desaparecer.

De acuerdo con el análisis preliminar compartido por el astrofísico costarricense Homer Dávila Gutiérrez, a través de su plataforma divulgativa SKYCR.ORG, el evento fue provocado por un pequeño fragmento de roca espacial que ingresó a gran velocidad en la atmósfera de la Tierra.

Al entrar en contacto con los gases atmosféricos, la fricción generó un calentamiento extremo que provocó que el objeto se desintegrara por completo en las capas altas, produciendo el destello luminoso que fue visible desde tierra.

Hasta el momento, las autoridades y especialistas no cuentan con reportes de fragmentos que hayan alcanzado la superficie terrestre (meteoritos) ni de daños materiales asociados al evento. Debido a la gran altitud a la que ocurre este tipo de desintegración, el meteoro logra verse de manera simultánea desde cantones muy distantes entre sí, dando en ocasiones la impresión óptica de haber caído cerca del observador.

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Llamado a testigos para reconstruir su trayectoria

Los especialistas mantienen abierta la recopilación de material audiovisual y testimonios de personas que hayan presenciado el evento. Con estos datos, sumados a la hora exacta y la dirección hacia donde miraban los testigos, se busca triangular el ángulo de entrada, estimar su velocidad y determinar si el objeto formaba parte de una lluvia de meteoros activa o si se trató de un cuerpo esporádico.

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